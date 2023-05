Francúzska polícia rozbila skupinu, ktorá dávala migrantom cudzie pasy

Prvé informácie o podvodnej schéme sa objavili ešte vlani v novembri.

PARÍŽ. Francúzskej polícii sa podarilo rozbiť zločineckú organizáciu, ktorá "zapožičiavala" migrantom so subsaharskej Afriky cestovné doklady reálnych Francúzov, aby sa tak mohli dostať do Francúzska.

Prvé informácie o tejto podvodnej schéme sa objavili vlani v novembri, keď colní agenti na hlavnom parížskom letisku zastavili muža prichádzajúceho z Mali, no cestovný pas, ktorým sa preukázal, mu nepatril, uviedol zdroj z policajného prostredia.

Muž vtedy uviedol, že "zaplatil sedemtisíc eur za let z malijského hlavného mesta Bamako do Paríža so skutočným francúzskym identifikačným dokladom".

Polícia následne odhalila zločineckú organizáciu, ktorá najímala občanov Francúzska, ktorí boli kedysi sami migrantmi, aby za niekoľko stoviek eur "prepožičiavali" utečencom svoje cestovné pasy. Organizácia následne poslala pasy poštou do Afriky alebo požiadala francúzske úrady o vystavenie nového cestovného dokladu s fotografiou inej osoby.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že reálne cestovné pasy si od zločineckej organizácie vyžiadalo najmenej 250 osôb z Mali, Pobrežia Slonoviny či Kamerunu. Organizácia pritom svoje "služby" ponúkala prostredníctvom sociálnych sietí.