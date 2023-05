Briti prelomili tabu striel dlhého doletu pre Ukrajinu. Rusi už nie sú v bezpečí nikde

Čo zmenia dodávky striel Storm Shadow?

KYJEV, BRATISLAVA. Ruskí okupanti sa už na ukrajinskom území nemôžu cítiť v bezpečí nikde, dokonca ani ďaleko od frontu na územiach, ktoré po minuloročnej invázii obsadili.

Na dosah ukrajinských obrancov sa čoskoro dostane Kerčský most spájajúci Krym s ruskou pevninou, námorné základne na polostrove, či dokonca ciele skryté pod zemou.

Britská vláda totiž vôbec ako prvá rozhodla, že Ukrajine poskytne strely dlhého doletu Storm Shadow. Aj keď spojenci na čele s Američanmi ukrajinskú armádu od ruskej agresie z februára minulého roka intenzívne vyzbrojujú, takéto zbrane im posielať nechceli.

Obávali sa totiž, že Ukrajinci by ich využili na útoky za ruskými hraniciami, teda že by sa nedržali len oslobodzovania vlastného územia a konflikt by tak vystupňovali. Kyjev sa Britom zaviazal, že ich použije len na vlastnom, medzinárodne uznanom území.

V článku sa dočítate v čom sú strely Storm Shadow účinnejšie ako HIMARS

prečo Kerčský most nemusí byť prvým cieľom

akú úlohu zohráva pri rozhodovaní o výbere cieľov politika

prečo šéf wagnerovcov tvrdí, že ukrajinská ofenzíva sa už v skutočnosti začala

Za toto rozhodnutie môže Rusko

Viac ako 23-tisíc civilistov Rusi zabili, alebo zranili, ruská armáda vykonala „788 útokov na zdravotnícke zariadenia, nemocnice, či kliniky“, v mnohých prípadoch zabijali strelami civilistov, povedal vo štvrtok britský minister obrany Ben Wallace.