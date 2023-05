Trump v relácii CNN opäť odmietol uznať, že voľby v roku 2020 prehral

Americký exprezident nepovedal, kto má vyhrať vojnu.

MANCHESTER. Bývalý americký prezident Donald Trump opäť odmietol uznať, že prehral americké prezidentské voľby v roku 2020. Namiesto toho zopakoval svoje nepravdivé tvrdenia, že toto hlasovanie bolo zmanipulované.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Trump sa takto vyjadril v priamom prenose v diskusnej relácii spravodajskej televízie CNN, v ktorej tak vystúpil vôbec prvýkrát od roku 2016, informuje TASR.

Trump, ktorý sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany USA a znovuzvolenie do prezidentského úradu, vystúpil v stredu večer miestneho času (vo štvrtok 2.00 h SELČ) v relácii CNN.

Tá sa nahrávala pred republikánskymi a nerozhodnutými voličmi v meste Manchester americkom štáte New Hampshire, ktorí mu kládli otázky. Zopakoval pritom svoje nepravdivé tvrdenia o volebných podvodoch.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Novinárka na súde opísala Trumpov sexuálny útok. Musí jej zaplatiť milióny dolárov Čítajte

Krajina sa podľa neho dostala do pekla

Moderátorka relácie Kaitlan Collinsová sa exprezidenta priamo spýtala, či verejne prizná, že voľby v roku 2020 prehral. V reakcii na jeho predošlé slová pritom zdôraznila, že voľby neboli zmanipulované a poukázala dokonca aj na vyhlásenia predstaviteľov Trumpovej volebnej kampane, ktorí konštatovali, že prebehli spravodlivo.

"Neboli to zmanipulované voľby. Neboli to ukradnuté voľby. Vy a vaši podporovatelia ste prehrali viac ako 60 súdnych sporov týkajúcich sa volieb. Prešlo takmer dva a pol roka. Môžete verejne uznať, že ste voľby v roku 2020 naozaj prehrali?" povedala.

Trump na túto jej otázku priamo neodpovedal. V súvislosti s predmetnými voľbami však skonštatoval, že "je to hanba, čo sa stalo".

"Myslím si, že je to veľmi smutná vec pre našu krajinu. Myslím si, že je to veľmi smutná vec, úprimne povedané, pre celý svet, pretože ak sa pozriete na to, čo sa stalo našej krajine, naša krajina sa dostala do pekla," dodal a následne pokračoval v kritike administratívy svojho nasledovníka v úrade, súčasného amerického prezidenta Joea Bidena.

Chce omilostiť ľudí, ktorí vtrhli do Kapitolu

Trump povedal, že ak v roku 2024 vyhrá prezidentské voľby, tak s najväčšou pravdepodobnosťou omilostí veľkú časť z výtržníkov, ktorí vtrhli 6. januára 2021 do budovy Kapitolu a medzičasom aj boli odsúdení.

"Som naklonený omilosteniu mnohých z nich," povedal americký exprezident. Poznamenal však, že nebude môcť omilostiť "každého jedného" z výtržníkov, ale len "veľkú časť z nich".

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Biden opäť kandiduje. Demokrati ho prirovnávajú k Rooseveltovi, republikáni zasa ku Carterovi Čítajte

Trump okrem toho tiež povedal, že v súvislosti s útokom na Kapitol zo 6. januára necíti, že bývalému viceprezidentovi Mikeovi Penceovi dlhuje ospravedlnenie.

Vyšetrovatelia zmieneného útoku na Kapitol vlani uviedli, že Trump vtedy nabádal Pencea, aby sa zapojil do zvrátenia výsledku volieb. Pence to však odmietol. Trump následne na sociálnej sieti napísal, že "Pence nemá odvahu urobiť to, čo malo byť urobené". Pence tvrdil, že exprezident ohrozil jeho život.

Moderátorka relácie CNN Kaitlan Collinsová exprezidentovi kontrovala tým, že Pence nemal právomoc výsledky volieb zvrátiť.

Obvinil aj Pelosiovú

V súvislosti s útokom na Kapitol zároveň Trump obvinil vtedajšiu predsedníčku Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovú, že môže za zlyhanie bezpečnosti.

"Jedným z veľkých problémov bolo, že Nancy Pelosiová - bláznivá Nancy, ako ju láskyplne volám... Bláznivá Nancy a starosta Washingtonu boli, ako viete, zodpovední za bezpečnosť... A svoju prácu si neplnili," povedal Trump.

Exprezident tiež podľa CNN nepravdivo povedal, že počas vzbury v Kapitole vyzval Národnú gardu, aby zasiahla. Moderátorka Collinsová na to zareagovala s poznámkou, že podľa vtedajšieho ministra obrany Chrisa Millera to neurobil.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Možno príde aj Murdoch. Žaloba proti Fox News testuje hranice zákona o ohováraní Čítajte

K útoku na Kapitol došlo 6. januára 2021. Dav Trumpových stúpencov do Kapitolu vtedy vtrhol po zhromaždení neďaleko Bieleho domu, na ktorom vtedajší prezident falošne tvrdil, že Biden vyhral prezidentské voľby pomocou rozsiahlych podvodov.

V budove Kapitolu následne dav rozbíjal okná, napádal policajtov a prinútil členov a zamestnancov Kongresu k úteku, keď sa snažil zastaviť oficiálne potvrdenie volebného víťazstva Trumpovho súpera Joea Bidena. Pri útoku zomrelo najmenej päť ľudí a viac ako 100 policajtov utrpelo zranenia. Incident vyšetroval výbor Snemovne reprezentantov amerického Kongresu.

Vojnu chce urovnať do jedného dňa

Na otázku republikánskej voličky, ktorá sa ho spýtala, či podporuje vojenskú pomoc USA voči Ukrajine a tiež, ako by riešil hrozbu, ktorú predstavuje ruský prezident Vladimir Putin, odpovedal:

"Ak budem prezidentom, túto vojnu urovnám za jeden deň, za 24 hodín," vyslovil Trump. Dodal, že by sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a tiež s Putinom. "Obaja majú slabé aj silné stránky a do 24 hodín bude táto vojna vyriešená. Skončí, bude absolútne po nej," dodal.

Trump povedal, že ak by bol on prezidentom USA, k vojne na Ukrajine by nedošlo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Orbán: Ak by bol prezidentom Trump, žiadna vojna na Ukrajine by nebola Čítajte

Exprezident USA zároveň nechcel povedať, či si želá, aby vojnu vyhralo Rusko alebo Ukrajina. "Neuvažujem v zmysle víťazstva a prehry. Rozmýšľam v zmysle, aby sa to urovnalo, aby sme prestali zabíjať všetkých tých ľudí," povedal. Na opakovanú otázku moderátorky relácie CNN dodal, že si želá, aby "všetci prestali zomierať".

"Chcem, aby Rusi aj Ukrajinci prestali zomierať," uviedol ďalej. "A to sa mi podarí do 24 hodín," dodal Trump.

Keď sa ho však moderátorka Kaitlan Collinsová spýtala tretíkrát na to, kto by mal vo vojne zvíťaziť, odpovedal: "Poviem toto: Chcem, aby Európa dala viac peňazí... Majú veľa peňazí".

Trump v diskusnej relácii taktiež nechcel povedať, či považuje Putina za vojnového zločinca. Podľa Trumpa je takýto termín niečím, o čom by sa malo hovoriť "neskôr".

"Ak poviete, že je vojnový zločinec, bude oveľa ťažšie dosiahnuť dohodu, ktorou by sa táto vec (vojna) zastavila," povedal s tým, že ako "vojnový zločinec" by podľa neho Putin bojoval tvrdšie, než za iných okolností s preto by sa malo o tomto termíne uvažovať neskôr. Trump sa zároveň domnieva, že "Putin spravil chybu".

"Jeho chybou bolo, že tam išiel. Nikdy by tam nešiel, keby som bol prezidentom," dodal Trump, odkazujúc tak podľa CNN na ruskú inváziu na Ukrajinu.