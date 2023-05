Novinárka na súde opísala Trumpov sexuálny útok. Musí jej zaplatiť milióny dolárov

Môže to ovplyvniť podporu voličov v prezidentských voľbách.

NEW YORK, BRATISLAVA. Novinárka Elizabeth Jean Carrollová stretla Donalda Trumpa náhodou, no následky si so sebou nesie dodnes. Ešte niekedy v polovici 90. rokov minulého storočia, keď bol Trump známym podnikateľom, na seba narazili v luxusnom obchodnom dome v New Yorku.

Trump ju požiadal, aby mu pomohla s výberom darčeka pre neznámu ženu, a tak skončili v obchode s luxusnou spodnou bielizňou. Pred kabínkami žartovali, kto z nich si spodné prádlo vyskúša. Žarty sa skončili, keď s ňou Trump vošiel do kabínky.

„V okamihu, ako sa dvere kabínky zatvorili, sa na mňa vyrútil. Sotil ma do steny, takže som si udrela hlavu, a priložil svoje ústa na moje pery,“ opísala Carrollová vo svojej knihe z roku 2019. Pred newyorskou porotou teraz opísala, ako ju Trump v kabínke znásilnil.

V článku sa dočítate: prečo Donaldovi Trumpovi za znásilnenie nehrozí trest,

ako reagovali na rozhodnutie poroty politici Republikánskej strany,

ako môže rozhodnutie ovplyvniť Trumpove šance v prezidentských voľbách.

Jej tvrdenia v utorok čiastočne potvrdila aj porota newyorského súdu, ktorá uznala, že Trump na Carrollovej spáchal sexuálne násilie a po rokoch ju na sociálnych sieťach očierňoval, že sa tak nestalo. Musí jej za to zaplatiť odškodné päť miliónov dolárov (zhruba 4,6 milióna eur).