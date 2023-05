Londýn sa mení, cirkev s ním. V kostole starom stovky rokov čítal z Biblie moslim aj hinduista

Karol III. sa stal aj hlavou cirkvi. Prepája dejiny s dneškom.

Barking sa v nedeľu ráno prebúdzal. Hlavná ulica východolondýnskej štvrte vedúca od trosiek stredovekého opátstva k železničnej stanici, ktorú v bežných dňoch zapĺňajú stánky s oblečením, ovocím či s lacnou elektronikou, ešte len čakala na predajcov a ich zákazníkov.

Pri troskách opátstva kočíkuje jedna žena, na starých náhrobných kameňoch priľahlého cintorína sa naháňajú veveričky. Nemusia utekať na stromy, nikto ich neruší.

Ľudia v Kostole svätej Margaréty z Antiochie sa začnú zhromažďovať pol hodiny pred bohoslužbou o jedenástej. Je len ráno po korunovácii kráľa Karola. Okrem Veľkej Británie má novú hlavu aj anglikánska cirkev.

„Bolo to dojemné,“ opisuje Carol, ktorá vedie barkinské komunitné centrum v priestoroch bývalého opátstva. Opátstvo je zo 7. storočia, centrum tu funguje len zopár rokov a okrem duchovného života podáva napríklad jedlo bezdomovcom alebo poskytuje poradenstvo.

Carol o ňom rozpráva s hrdosťou. Rovnako ako o korunovácii, ktorú v sobotu sledovala doma v televízii. „Spievali sa niektoré chorály, ktoré používame aj my. Predstavte si, aká ťažká je koruna, ktorú mal na hlave kráľ Karol. Veď on ani nemohol pohnúť hlavou.“

Kľúčovou častou obradu pre ňu bolo pomazanie, ktoré sa odohralo za dekoratívnou zástenou mimo kamier. „Ide o kľúčovú časť našej viery, všetci to zažívame pri krste. Je to tradícia siahajúca stovky rokov do minulosti,“ hovorí.

Slávna minulosť dotýkajúca sa súčasnosti. Približne to je motívom väčšiny rozhovorov o vplyve anglikánskej cirkvi na život súčasných Britov.

Nech mu Boh pomáha

V 90. rokoch minulého storočia vzbudil v Británii diskusiu výrok vtedajšieho princa Charlesa, že úlohou panovníka je podporovať všetky viery, ku ktorým sa občania kráľovstva hlásia. Aj toto bolo súčasťou jeho opakovaných vyjadrení o „modernej“ monarchii.

Britský panovník je totiž tradične hlavou jednej konkrétnej cirkvi – anglikánskej, ktorá vznikla v 16. storočí, keď pápež odmietol žiadosť anglického kráľa Henricha VIII. o anulovanie manželstva v Katarínou Aragónskou.