Bolo všetko britské: dážď, oslava monarchie aj sociálny rozkol (reportáž z korunovácie)

Británia po 70 rokov zažila korunováciu.

Z Londýna od reportéra SME Matúša Krčmárika.

Pompézne oslavy vysielané do celého sveta, množstvo štátnikov, davy ľudí v uliciach. V sobotu napoludnie korunovali britského kráľa Karola III. a Londýn si takúto udalosť zopakoval po siedmich desaťročia.

Splnili sa mnohé klišé – o niekedy až gýčovitom uctievaní kráľovskej rodiny ľuďmi, ktorí boli ochotní niekoľko dní stanovať v centre Londýna, aby na pár sekúnd vzhliadli nového panovníka. O „pánoch a chudobe“, ktoré v oslavách vidí najmä zbytočne minuté peniaze v čase, keď sa čoraz viac Britov prepadáva do chudoby.

Ale aj o daždi ako typickej rekvizite londýnskych udalostí.

„Dnes to bude veľkolepý deň,“ vyvolávala entuziazmus v centre Londýna dobrovoľníčka, ktorá si sobotu užívala napriek daždivému počasiu. „Pozrite sa na tých ľudí, ani sa nesmejú. Prichádzajú lebo musia,“ okomentoval komentoval zas o kúsok ďalej muž zodpovedný za zvládnutie davu.

Profesionálne fanúšičky

Sme profesionálne fanúšičky monarchie, chodíme na každú oslavu, hovorí Hannah s úsmevom, klobúčikom s Union Jackom (symbolom britskej monarchie) na hlave a s drinkom džintoniku v ruke. Je piatok podvečer, Hannah je na ulici The Mall od šiestej rána a chystá sa na noc strávenú v stane.

„Hlásia dažde, ale my to nejak vydržíme,“ povedala. Pri otázke, koľkýkrát sa takto s priateľkami vydali do centra Londýna, na chvíľu zaváha. Nakoniec si spomenie, prvýkrát boli pri oslavách nástupu kráľovnej Alžbety II. na trón, v roku 2002.

Odvtedy boli na všetkých kráľovských svadbách, výročných oslavách a minulý rok aj na pohrebe kráľovnej. Rovnako ako vždy si postavili stan vedľa zábradlia, ktoré od verejnosti oddelilo ulicu The Mall, ktorá začína pri Buckinghamskom paláci a v sobotu ňou prešiel kráľ Karol III.

Niektorí tu čakajú aj niekoľko dní, zabávali sa. V kostýmoch s britskou tématikou hovorili s novinármi a opisovali im, akou veľmi dôležitou udalosťou je pre nich korunovácia. Pre niektorých sa zo stretávania stala tradícia, poznajú sa odtiaľto a len tu sa stretávajú.