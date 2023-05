Píšu vaše obľúbené seriály, ale majú problém z platov vyžiť. Americkí scenáristi štrajkujú

Protestujú aj proti umelej inteligencii.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Tridsaťsedemročný Brandon Hines sa rozhodol presťahovať naspäť k rodine do mesta Atlanta. Pracuje síce na plný úväzok, z platu scenáristu však život v New Yorku neutiahne.

"Práve som dopísal niečo pre televíznu šou, ale nemám za čo jesť. Som odkázaný na pomoc od štátu," cituje ho web BBC.

Tisícky filmových a televíznych scenáristov v Spojených štátoch majú rovnaký problém. Chceli sa preto s hollywoodskymi filmovými štúdiami a streamovacími službami ako Netflix či Disney dohodnúť na vyšších platoch, no to sa im nepodarilo. V utorok preto vstúpili do štrajku.

"Nie sme neurochirurgovia, neliečime rakovinu, to si veľmi dobre uvedomujeme. Myslím si však, že robíme niečo zvláštne a naša práca si zaslúži ocenenie," povedala zas pre BBC scenáristka Niceole Levyová.