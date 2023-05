Kráľ zarába na pôde, prenajíma domy, neplatí dane. Aký je naozaj majetok Karola III.?

Kráľovská rodina je aj turistickou atrakciou.

LONDÝN, BRATISLAVA Pred londýnskym Towerom sa pravidelne tvoria rady ľudí, ktorí chcú vidieť britské korunovačné klenoty.

Zažiť históriu kráľovskej rodiny niekdajšej svetovej mocnosti, ktorá sa prelína so súčasťou.

Jedným z najväčších lákadiel a symbolom tohto prepojenia je Koh-i-Noor, bezfarebný diamant pochádázajúci zo súčasnej Indie. Našli ho zrejme v 13. storočí.

O približne 600 rokov neskôr, keď už Indiu ovládali Briti, skončil u kráľovnej Viktórie.

Majiteľa zmenil mnohokrát, nárok naň si robia aj India, Afganistan či Irán. Je to jeden z najvzácnejších drahokamov, ktoré patria britskej kráľovskej rodine. Alžbeta II. ho nosievala na korune, no na sobotňajšej korunovácii kráľa Karola III. ho nepoužijú.

Manželka kráľa Camilla už bude mať korunu bez Koh-i-Nooru. Diamant totiž odráža násilie spojené s britským kolonializmom a až príliš okato zdôrazňuje luxus, v akom kráľovská rodina žije.

Aký bohatý je kráľ?

A je tiež ukážkou toho, prečo je také ťažké odhadnúť majetok kráľa a jeho príbuzných. Nie každý sa totiž zhodne na tom, komu v skutočnosti diamant patrí.

Podobne ako mnohé z drahokamov, ktoré v bežné dni v Toweri vystavujú, je totiž majetkom koruny, a nie samotného panovníka. Ten ho však môže užívať podľa svojho uváženia a toto právo potom automaticky prechádza aj na jeho potomka.

Podobne nejasné je určenie majiteľa pozemkov, budov, áut, malieb či dokonca koní, ktoré kráľovská rodina vlastní. Alebo patria štátu a panovník ich má len v dočasnom užívaní?

Denník Guardian v ostatných mesiacoch podrobne skúmal majetky kráľovskej rodiny a hodnotu majetku kráľa Karola III. vyčíslil na 1,815 miliardy dolárov (asi 2,06 miliardy eur).

Odohad Guardianu je trikrát vyšší než ten, s ktorym nedávno prišiel nedeľník Sunday Times.

Rozdielne čísla vyplývajú aj z odlišného chápania toho, čo v prípade kráľovskej rodiny presne znamená „vlastníctvo“. Niekedy sa do úvahy berú veci, ktoré môže panovník teoreticky predať, čo vedie k nižším číslam. Guardian si ako kľúčové kritérium vybral to, z ktorých majetkov má kráľ osoh.

Rovnako sa posudzujú napríklad majetky pri firmách v daňových rajoch. Miliardár môže bývať v dome na luxusnej londýnskej adrese, ktorý na papieri patrí spoločnosti v zahraničí s nejasnou vlastníckou štruktúrou, no v skutočnosti má kľúče od neho on a využíva ho len on.

Aj majetok kráľa môže byť podobným spôsobom súčasťou rôznych fondov alebo nadácií, no v konečnom dôsledku má z neho úžitok panovník ako osoba.