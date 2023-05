Verejnosť voči Camille pookriala. Z „tej druhej“ sa čoskoro stane kráľovná

V sobotu Camillu korunujú spolu s manželom.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Spolu s kráľom Karolom v sobotu 6. mája bude korunovaná aj jeho manželka Camilla.

Čo vieme o novej kráľovnej, ktorá je už viac ako polstoročie významnou – a niekedy kontroverznou – súčasťou Charlesovho života?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V tomto článku sa dočítate: Či bude Camilla kráľovnou

Akú úlohu bude zohrávať pri korunovácii

Ako sa vyvíjal jej vzťah s princom Charlesom

Aký postoj k nej má britská verejnosť

Bude Camilla kráľovnou?

V pozvánkach na korunováciu a v textoch príslušnej liturgie sa spomína kráľovná Camilla. Nebolo však vždy jasné, či tento titul aj prevezme.

Pred svadbou s Charlesom v roku 2005 kráľovská rodina uviedla, že ak sa Charles stane kráľom, Camilla bude známa ako „princezná družka“, a nie ako „kráľovná družka“ (queen consort).



Jej hlavný titul bol „vojvodkyňa z Cornwallu“, a nie „princezná z Walesu“. Išlo o nezvyčajnú dohodu, ktorá však vychádzala z vtedajšieho chladného postoja verejnosti voči Camille. Mnohí ju považovali za „tú druhú“, keďže bola spájaná – či už spravodlivo, alebo nie – s rozpadom Charlesovho prvého manželstva s nesmierne populárnou princeznou Dianou.

Dianina smrť pri autonehode v roku 1997 vyvolala obrovský smútok – a ešte viac zatvrdila pocity verejnosti voči Camille.

Minulý rok však kráľovná Alžbeta II. vo svojom vyhlásení uviedla, že keď sa jej syn Charles stane kráľom, želá si, aby Camilla „bola známa ako kráľovná družka, pretože pokračuje vo svojej vlastnej vernej službe“. Kráľovnino vyhlásenie bolo vnímané ako úplná podpora.

Aký je rozdiel medzi kráľovnou a kráľovnou družkou?

Pre Camillu je vypustenie slova „družka“ v podstate iba symbolické. Nemení sa tým jej úloha ani sa nestáva súčasťou nástupníckej línie. Vyjadruje to však, že by nikto nemal spochybňovať jej legitimitu.

„Druh“ (consort) je označenie pre manželku či manžela vládnuceho monarchu. Má sa tak odlíšiť od britského panovníka, ktorý plní funkciu hlavy štátu. Druhovia či družky nemajú žiadne ústavné právomoci. Ich úlohou je poskytovať kráľovi alebo kráľovnej podporu pri plnení ich povinností.

Aby bola hierarchia jasná, mužskí druhovia nie sú pri korunovácii svojho partnera korunovaní ani pomazaní. Nedostávajú ani osobitný titul. Alžbetin manžel Filip bol najdlhšie slúžiacim britským kráľovským druhom. Predtým, ako sa mohol oženiť s Alžbetou, musel sa vzdať dánskeho a gréckeho kráľovského titulu a stať sa britským občanom. Po ich svadbe sa stal vojvodom z Edinburghu. Titul „princ“ mu Alžbeta udelila až niekoľko rokov po svojej korunovácii.

Naproti tomu manželky britských kráľov sa zvyčajne nazývajú kráľovnami. V skutočnosti sa titul „kráľovná“ môže podľa Royal Collection Trust vzťahovať na viacero úloh v kráľovskej rodine. Vládnuca kráľovná, ako napríklad kráľovná Alžbeta II., sa oficiálne označuje ako „kráľovná vladárka“. Vdovy po britských kráľoch sa nazývajú „vdovy kráľovné“ alebo, ak na trón nastúpia ich deti, „kráľovná matka“.

Akú úlohu bude Camilla zohrávať na korunovácii?

Camilla príde s Charlesom do Westminsterského opátstva a zúčastní sa na podobných rituáloch počas korunovačného obradu. Bude zahalená do slávnostného rúcha a pomazaná svätým olejom. Dostane symbolický prsteň, palicu a žezlo z korunovačných klenotov. Korunovaná bude čelenkou, ktorú mala na hlave kráľovná Mária pri korunovácii v roku 1911 (rozhodne nie korunou s diamantom Koh-i-Noor, ktorý podľa Indie a ďalších krajín nepatrí Spojenému kráľovstvu právom).

V korunovačnej liturgii Camilla nekľačí tak, ako to urobil Filip pri Alžbetinej korunovácii, keď sľúbil, že „sa stane jej lénnym mužom života a zdravia a pozemského uctievania“.

Kedy sa Camilla a Charles zoznámili?

Camilla Shandová sa prvýkrát stretla s Charlesom – vtedajším princom z Walesu – v roku 1971, keď mali okolo dvadsať rokov. Zoznámila ich spoločná priateľka Lucia Santa Cruzová, dcéra čilského veľvyslanca.

Niektoré správy opisujú ich stretnutie na póle, ale Santa Cruzová spisovateľke Catherine Mayerovej povedala, že bývala v tej istej budove ako Camilla, a preto im vymyslela stretnutie práve tam. Povedala, že ich varovala: „Vy dvaja si dávajte pozor na svoje gény“ – odkaz na Camillinu prababičku Alice Keppelovú, ktorá bola milenkou kráľa Eduarda VII.

Charles a Camilla nadviazali romantický vzťah. Ona však nebola tou nežnou ženou, ktorú si preňho jeho rodina predstavovala. Po tom, čo Charles odišiel do služby v námorníctve, Camilla sa vydala za aristokrata Andrewa Parkera Bowlesa.

Všetci si však zostali blízki. Charles sa stal krstným otcom ich syna Toma a keď sa v roku 1981 oženil s Dianou, Camilla a jej manžel boli medzi svadobnými hosťami.

Prečo bola Camilla považovaná za „druhú ženu“?

Aféra medzi Charlesom a Camillou sa prvýkrát dostala do veľkých správ v roku 1992, keď kniha autorizovaná Dianou tvrdila, že Camilla a Charles často trávili čas spolu v jeho útočisku Highgrove.

Nasledujúci rok, krátko po rozchode Charlesa a Diany, sa do médií dostala nahrávka intímneho telefonického rozhovoru medzi Charlesom a Camillou z roku 1989. Denník Los Angeles Times o tom informoval: „Camillagate“ (pozn. red. referencia na Watergate – škandál republikánskeho prezidenta Richarda Nixona, ktorý odpočúval demokratov v komplexe Watergate) môže Charlesovi zabrániť v ceste na trón.

Charles sa potom v rozhovore v roku 1994 priznal k cudzoložstvu. Diana neskôr v rozhovore povedala: „V tomto manželstve sme boli traja, takže bolo trochu preplnené.“

Camilla a jej manžel oznámili rozvod v roku 1995. Charles a Diana sa rozviedli o rok neskôr.

Kedy sa Camilla vydala za Charlesa?

Camilla a Charles boli pri spoločnom vystupovaní na verejnosti opatrní, najmä po Dianinej smrti. V spolupráci s poradcom pre styk s verejnosťou si naplánovali vhodný okamih, keď dajú o svojom vzťahu oficiálne vedieť. V januári 1999 dali médiám tip, že budú na narodeninovej oslave jej sestry v hoteli Ritz.

Trvalo ďalších šesť rokov, kým sa vzali, viac ako tri desaťročia po ich prvom stretnutí. Keďže boli obaja rozvedení, nemohli sa zosobášiť v kostole. Namiesto toho sa zúčastnili na civilnom obrade na miestnom úrade, po ktorom nasledovala modlitba a požehnanie v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom zámku.

Čo si o Camille myslí britská verejnosť?

Camilla vyvinula na rehabilitáciu svojho imidžu mimoriadne úsilie. A hoci mnoho fanúšikov zostáva verných Dianine, verejnosť Camillu v priebehu rokov prijala a dokonca aj podporila. Je uznávaná ako osoba, ktorá má upokojujúci vplyv na svojho manžela, je zanietená pre svoju charitatívnu činnosť a je vtipná.

V poslednom prieskume YouGov o niečo menej ako polovica respondentov v Británii uviedla, že Camillu vnímajú pozitívne. Nie je taká populárna ako Charles, princ William alebo Catherine, princezná z Walesu.

Od prieskumu Mori, ktorý sa uskutočnil niekoľko dní po Dianinej smrti, však prešla dlhú cestu. Vtedy len sedem percent respondentov uviedlo, že by mala získať titul kráľovnej, ak by sa vydala za Charlesa v prípade, že by bol monarchom.

Princ Harry patril k tým, ktorí ju od začiatku obhajovali. V roku 2005 povedal britskej tlači, že „nie je zlá macocha“ a „urobila nášho otca veľmi šťastným“.

Vo svojich memoároch „Spare“ z minulého roku bol však Harry oveľa menej vľúdny. Obvinil ju, že sa snažila získať náklonnosť verejnosti na jeho úkor a „obetovala ho na jej osobnom PR oltári“. Predstavitelia paláca sa ku knihe odmietli vyjadriť. V poslednom prieskume verejnej mienky agentúry YouGov malo o Harrym pozitívnu mienku len 25 percent ľudí v Británii.

Aké ciele Camilla podporuje?

Podľa webovej stránky kráľovskej rodiny sa Camilla angažuje vo viac ako deväťdesiatich charitatívnych organizáciách, zameriava sa najmä na podporu tých, ktorí prežili znásilnenie a sexuálne násilie.



Dlhodobo sa angažuje aj v Kráľovskej spoločnosti pre osteoporózu – ochorenie, ktoré si vyžiadalo život jej matky i starej mamy. Od roku 2001 pôsobí ako prezidentka tejto charitatívnej organizácie.

Má psieho pomocníka?

Kráľovnú Alžbeta II. bolo len zriedka vídať bez jej corgiov. Camilla tiež miluje psy, hoci jej obľúbeným plemenom je teriér Jack Russell. Sama vlastní Beth a Bluebell, psy, ktoré zachránila.



Na tejto správe sa podieľali aj Karla Adamová a Marisa Bellacková z denníka Washington Post.