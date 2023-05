Susedia Sudánu sa musia pripraviť na státisíce utečencov, varuje OSN

Humanitárna kríza sa mení na absolútnu katastrofu.

ŽENEVA. Zo Sudánu, kde v polovici apríla vypukli boje medzi armádou a polovojenskými jednotkami, môže do susedných krajín postupne utiecť vyše 800-tisíc ľudí.

Povedal to v utorok zástupca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Ženeve, podľa neho zhruba 73-tisíc ľudí už zo Sudánu do susedných krajín utieklo. Informovala o tom agentúra Reuters.

Utečú státisíce ľudí

"Na základe konzultácií so všetkými vládami krajín, ktoré sa možno migrácie týkajú, sme došli k odhadovanému počtu 815-tisíc ľudí, ktorí asi utečú do siedmich krajín susediacich so Sudánom," povedal zástupca UNHCR v Ženeve.

Dodal, že z tohto počtu bude asi 580-tisíc Sudáncov a zvyšok migranti, ktorí v tejto krajine našli dočasné útočisko.

Zo Sudánu, ktorý má asi 45 miliónov obyvateľov, tak môžu podľa UNHCR ľudia utekať do susedného Egypta, Eritrey, Etiópie, Južného Sudánu, Stredoafrickej republiky, Čadu a Líbye.

Pritom napríklad Líbya je dlhodobo rozvrátená občianskou vojnou a v posledných rokoch sa stala hlavným východiskovým bodom migrantov z Afriky smerujúcich do Európy, najmä cez Taliansko.

Vzniká humanitárna katastrofa

Koordinátor OSN v Sudáne novinárom do Ženevy zaslal varovanie, že humanitárna kríza v tejto africkej krajine sa mení na "absolútnu katastrofu".

V utorok v Sudáne očakávajú šéfa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí Martina Griffithsa, ktorého tam vyslal generálny tajomník OSN António Guterres.

V Sudáne je teraz podľa údajov OSN na 3,7 milióna ľudí vnútorne vysídlených a krajina už pred konfliktom hostila viac ako milión utečencov, ktorí utiekli pred konfliktmi v susedných krajinách, napríklad v Južnom Sudáne.