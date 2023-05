Zbrane dorazili, kedy sa začne ofenzíva? Nehrajte sa na gaučových generálov, znie z Kyjeva

Ukrajinci tvrdia, že na protiofenzívu sú pripravení. Rusi sa zakopali.

Hlavné boje sa odohrávajú na Donbase, čoskoro by sa mohli rozšíriť. (Zdroj: TASR/AP)

KYJEV, BRATISLAVA. Keď naposledy Luh – ako sa predstavil novinárom Guardianu – slúžil v armáde, bol sovietskym brancom, ktorý sa plavil Severným ľadovým oceánom. Boli 80. roky minulého storočia.

V roku 2014 sledoval, ako Rusko obsadilo Krym a vyzbrojilo povstalcov, ktorí začali bojovať na Donbase. Ukrajinskú armádu podporoval, no mal už pocit, že v jeho veku má aktívne pôsobenie v armáde za sebou.

Keď však pred rokom Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu, 64-ročný muž, ktorý v civilnom živote pracuje ako železničný technik, sa už do armády prihlásil. „V roku 2014 som tak neurobil, lebo som mal pocit, že krajina to zvládne aj bezo mňa, ale minulý rok som videl, že to nezvládne,“ hovorí.

Práve dobrovoľníci ako Luh minulý rok prekvapili Rusov aj celý svet. Ubránili Kyjev pred Rusmi, neskôr zohrali zásadný podiel pri oslobodzovaní území na východe Ukrajiny a potom aj v Chersonskej oblasti na juhu.

V najbližších dňoch či týždňoch by sa mala začať ukrajinská protiofenzíva a dobrovoľníci by znovu mali zohrať významnú úlohu. Dôležité je tiež to, že na Ukrajinu už dorazili takmer všetky zbrane, ktoré jej sľúbili západní spojenci.