Do Talianska tento rok dorazilo už vyše 40-tisíc migrantov, štyrikrát viac ako vlani

Obrovský nápor zažíva najmä ostrov Lampedusa.

RÍM. Do Talianska tento rok dorazilo vyše 40-tisíc migrantov, čo je štyrikrát toľko, čo v rovnakom období vlani. Vyplýva to z údajov talianskeho ministerstva vnútra, podľa ktorých je v zariadeniach po celej krajine ubytovaných vyše 130-tisíc ľudí.

Vláda sa snaží nájsť spôsob, ako počty priplávajúcich utečencov znížiť, a to aj s ohľadom na prognózy, podľa ktorých by do konca roka mohlo do Talianska doraziť až 400-tisíc migrantov.

Obrovský nápor zažíva najmä ostrov Lampedusa, ktorý leží najbližšie k pobrežiu severnej Afriky. Len počas stredy tam na dvoch desiatkach lodí dorazilo 1078 migrantov, ďalšia viac ako stovka pribudla dnes, uviedla agentúra ANSA.

V Neapole dnes zakotvila loď organizácie Lekári bez hraníc, ktorá priviezla 75 migrantov zachránených pri Líbyi.

Všetky lode, ktoré dnes zakotvili na Lampeduse a viezli migrantov z afrických krajín a Sýrie, vyplávali z tuniského prístavu Sfax. Pre vysoký počet plavidiel, ktoré k Taliansku mieria práve z Tuniska, chce talianska vláda poskytnúť 100 miliónov eur na ekonomickú stabilizáciu tejto severoafrickej krajiny. Sľubuje si od toho lepšiu spoluprácu s tuniskými úradmi.

Ďalším prostriedkom na boj s vysokými počtom migrantov má byť zriadenie centier pre odmietnutých žiadateľov o azyl a cudzincov bez povolenia na pobyt. Kabinet tak chce urýchliť vracanie migrantov do krajín pôvodu.