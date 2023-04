Izrael oslavuje deň nezávilosti piknikmi a leteckou šou

Leteckú šou mohli sledovať všetci obyvatelia štátu.

JERUZALEM. Pri príležitosti 75. výročia vyhlásenia nezávislosti preleteli v stredu nad desiatkami miest v Izraeli lietadlá vzdušných síl. Trasa ich preletu bola naplánovaná tak, aby ho v prípade záujmu mohol sledovať každý obyvateľ štátu, informoval v stredu denník The Jerusalem Post.

Prvé lietadlá sa vzniesli na oblohu hneď ráno, pričom napríklad nad hlavným mestom Jeruzalem letela nízko formácia dopravných a útočných vrtuľníkov. Ďalšie lietadlá smerovali do miest po celej krajine, dodali noviny The Times of Israel (TOI).

Tieto prelety sú vrcholom každoročných osláv Dňa nezávislosti Izraela (Jom ha-Acmaut) a tento rok sa na nich zúčastňuje viac ako sto lietadiel vrátane niektorých zo zahraničných vzdušných síl - stíhačka F-16 zo Spojených štátov a stíhačky Eurofighter Typhoon z Nemecka, Británie a Talianska.

TOI dodali, že Izraelčania sa v stredu vydali do parkov, na pláže, do prírodných lokalít a na iné otvorené priestranstvá, kde sa konali grilovačky, pikniky a podobné oslavy.

Úrady a médiá medzičasom informovali, že viaceré parkoviská na pobreží Galilejského jazera zatvorili už skoro ráno, pretože na nich nebol dostatok voľných miest na parkovanie.

Správa národných parkov tiež upozornila, že do parkov Gan ha-Šloša a Maajan Charod zavítalo v stredu mimoriadne veľa návštevníkov, a vyzvala verejnosť, aby si na tento deň našla náhradný program.

Oslavy 75. výročia vyhlásenia nezávislosti štátu Izrael sa začali už v utorok večer miestneho času a skončia sa v stredu po západe slnka.