Vojaci v Sudáne si spravili základňu v laboratóriách s nebezpečnými materiálmi, boje pokračujú

Strety v krajine vypukli po dočasnom prímerí.

CHARTÚM. Pri bojoch v Sudáne obsadili ozbrojenci laboratórium s patogénmi osýpok, cholerou a ďalšími nebezpečnými materiálmi. Nie je jasné, či ide o členov armády či polovojenských jednotiek RSF.

S odvolaním sa na Svetovú zdravotnícku organizáciu o tom informovala agentúra Reuters.

V utorok večer v africkej krajine znovu vypukli strety medzi armádou a polovojenskými jednotkami rýchlej podpory RSF, ktoré predtým uzavreli trojdňové prímerie.

Špeciálny vyslanec OSN pre Sudán Volker Perthes v utorok na zasadnutí Bezpečnostnej rady uviedol, že prímerie v niektorých častiach krajiny pokračuje.

Vojaci majú v laboratóriu základňu

Technický personál sa teraz podľa WHO do laboratória nemôže dostať, biologický materiál a ďalšie látky tak zostávajú nezabezpečené, čo predstavuje veľké riziko.

Boje dnes v krajine pokračujú napriek 72-hodinovému prímeriu, ktoré v pondelok potvrdila armáda.

"Bojovníci vyhnali všetkých technikov z laboratória... to je teraz úplne pod kontrolou jednej z bojujúcich strán a je využívané ako vojenská základňa," uviedol podľa denníka The Guardian zástupca WHO Nima Saíd Abid. Dodal, že s obsadením laboratória je spojené obrovské biologické riziko.

Bývalý prezident zrejme neušiel

Bývalého sudánskeho prezidenta Umara Hasana Bašíra nechali úrady presunúť do nemocnice, a nenachádzal sa teda vo väznici v Chartúme, z ktorej v súčasnej chaotickej situácii v krajine ušli niektorí bývalí predstavitelia jeho vlády, napísala agentúra Reuters.

Sudánska armáda o niečo neskôr potvrdila, že Bašír je vo vojenskej nemocnici v Ummdurmáne.

Podľa dvoch zdrojov, ktoré cituje agentúra Reuters, bol Bašír prevezený z väznice do nemocnice už pred začiatkom bojov. O vydanie Bašíra sa usiluje Medzinárodný trestný súd.

Nejasnosti o Bašírovom osude začali panovať po tom, ako v utorok niektorí bývalí predstavitelia jeho vlády, ktorí boli uväznení v rovnakom zariadení ako Bašír, vyhlásili, že väznicu opustili.

Medzi nimi je Ahmad Hárún, bývalý minister Bašírovej vlády, ktorého vydanie tiež žiada medzinárodný súd. Hárún potvrdil, že väznicu opustil, ale uviedol, že je pripravený stať sa pred sudánskym súdom, keď bude funkčný, píše BBC.

Už skôr odmietol obvinenia ICC, ktoré sú spojené s údajným podnecovaním násilia proti civilistom v Dárfúre. Zatknutý bol po zvrhnutí Bašíra pri prevrate v roku 2019.

Stovky mŕtvych, tisícky zranených a malé zásoby

Boje medzi armádou a RSF prepukli 15. apríla. Premenili rezidenčné štvrte vo vojnovej zóne a podľa WHO si vyžiadali už 459 obetí a 4 072 zranených.

Odhaduje sa, že v hlavnom meste Chartúmu je teraz asi 24-tisíc žien v pokročilom štádiu tehotenstva, pričom značná časť nemocníc je kvôli konfliktu mimo prevádzky, napísal web BBC.

Dvanásť dní trvajúce strety medzi sudánskou armádou a polovojenskými RSF popri sudánskom zdravotníctve paralyzovali aj ďalšie základné služby.

Väčšina ľudí, ktorá v Chartúme a okolí zostala, je väčšinu času uväznená vo svojich domovoch so zmenšujúcimi sa so zásobami jedla a vody.

Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN sa kvôli intenzívnym bojom musel stiahnuť z najrizikovejších oblastí Sudánu.

V dôsledku bojov v krajine prišlo o život najmenej päť humanitárnych pracovníkov. Pre úmrtie personálu v Sudáne prerušili činnosť dva úrady OSN, Svetový potravinový program a Medzinárodná organizácia pre migráciu.