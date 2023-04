Princ William urovnal s vydavateľom bulváru spor o odposluchoch. Mal im vyplatiť vysokú čiastku

Zosnulá kráľovná v roku 2017 dala princovi Harrymu povolenie, aby sa prípadom zaoberal.

LONDÝN. Britský princ William v roku 2020 urovnal spor ohľadom telefonických odposluchov s mediálnou skupinou magnáta Ruperta Murdocha. Mal tak urobiť za "veľmi vysokú sumu" po tajnej dohode uzavretej s Buckinghamským palácom.

Podľa agentúry Reuters to v súdnych dokumentoch uviedli právnici princa Harryho. Ten žaluje vydavateľa bulvárneho denníka The Sun kvôli hrubému narúšaniu súkromia.

Zistili aj číslo sociálneho poistenia Meghan

Zamestnanci skupiny News Group Newspaper (NGN) v rokoch 1999 až 2010 odpočúvali slávne osobnosti a obete najrôznejších zločinov. Kauza odposluchov, ktoré postihli aj kráľovskú rodinu, sa odohrávala pod hlavičkou bulvárneho týždenníka News of the World (NoW). Týždenník kvôli škandálu a verejnej kritike musel v roku 2011 ukončiť činnosť.

Princ Harry žaluje NGN za početné protiprávne činy. Tých sa údajne vydavateľstvo dopustilo v mene denníka The Sun a dnes už neexistujúceho týždenníka NoW od polovice 90. rokov do roku 2016.

Obviňuje ich z telefonických odposluchov a získavania súkromných informácií podvodom, vrátane čísla sociálneho poistenia jeho manželky Meghan.

Žiadosť nepodal skôr kvôli tajnej dohode

Bývalý reportér NoW Clive Goodman, ktorý bol v roku 2007 odsúdený za odpočúvanie hlasových schránok členov kráľovskej rodiny, v roku 2014 uviedol, že sa nabúral do telefónov Harryho, Williama i jeho manželky Kate.

Vydavateľstvo NGN, ktoré po ukončení činnosti vyplatilo milióny na odškodné, sa snaží o zamietnutie jeho žaloby. Tvrdí tiež, že ju mal princ Harry podať skôr. Spoločnosť tiež popiera, že by sa ktokoľvek z denníka The Sun podieľal na akejkoľvek nezákonnej činnosti.

Harryho právny tím v dokumentoch uviedol, že dôvodom, prečo nepodal žalobu skôr, bola tajná dohoda medzi NGN a Buckinghamským palácom. Dohodli sa na odročení akýchkoľvek nárokov dovtedy, kým budú vyriešené všetky spory vydavateľstva týkajúce sa odposluchov. Právnik NGN to poprel.

Dostal povolenie od zosnulej kráľovnej

Právnici v dokumente uvádzajú, že princ Harry musel v rámci svojej žaloby zverejniť podrobnosti tejto tajnej dohody, ako aj skutočnosť, že jeho brat nedávno urovnal svoj nárok voči spoločnosti NGN. Mediálna skupina sa podľa nich s Williamom dohodla "na veľmi vysokej finančnej sume v roku 2020".

Dohoda bola uzavretá, aby sa "predišlo situácii, keď by člen kráľovskej rodiny musel sedieť na lavici svedkov a rozprávať konkrétne podrobnosti o súkromných a vysoko citlivých hlasových správach, ktoré boli zachytené", uvádza sa v súdnych dokumentoch.

Harry uviedol, že Buckinghamský palác "sa chcel za každú cenu vyhnúť" podobnému poškodeniu povesti, ktoré spôsobilo zverejnenie detailov intímneho telefonického rozhovoru medzi kráľom Karolom a terajšou kráľovnou Camillou v 90. rokoch, keď bol jeho otec ešte ženatý s princeznou Dianou.

V rámci chronológie, ktorá podrobne opisuje výmenu listov medzi palácom a NGN, sa v dokumente uvádza, že do diskusií bola zapojená aj Harryho stará mama, kráľovná Alžbeta II. Zosnulá kráľovná mu podľa spisov v roku 2017 dala povolenie, aby sa svojím prípadom zaoberal.