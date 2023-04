Budúca veľvyslankyňa EÚ v Kyjeve: Na obnove môže získať aj východ Slovenska, ale aktivitu tu nevidím

Katarína Mathernová povedie misiu Európskej únie na Ukrajine.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ukrajina má problém s korupciou, ale intenzívne s ňou bojuje, hovorí v rozhovore pre SME KATARÍNA MATHERNOVÁ, ktorá od septembra povedie diplomatickú misiu OSN v Kyjeve. Závažnosť tohto problému podľa neho ruská propaganda preháňa, lebo vie, že verejnosť na Západe na to reaguje.

Diplomatka neočakáva, že by Ukrajina v najbližších rokoch vstúpila do Únie, v prístupových rokovaniach však môže nastať veľký posun. Pokračovať môžu aj počas vojny, samotný vstup však Mathernová považuje za nepravdepodobný, kým nebude mať vláda pod kontrolou celé ukrajinské územie.

V rozhovore tiež Mathernová opisuje, ako by z budúcej obnovy Ukrajiny mohlo profitovať východné Slovensko. Vláda však musí byť aktívna už teraz, čo veľmi nevidno, varuje.

Od septembra prichádzate do Kyjeva ako veľvyslankyňa Európskej únie. Mohla by sa už počas vášho pôsobenia stať Ukrajina členským štátom Únie?

Je dosť nepravdepodobné, že by počas tohto obdobia Ukrajina do Únie vstúpila, ale ak jej vydrží súčasné odhodlanie, urobí mnohé kroky, ktoré ju k tomu priblížia.

Samozrejme, všetko bude závisieť od toho, kedy a ako sa skončí vojna, čo teraz nie je jasné.

Z ukrajinskej vlády zazneli hlasy, že sa tak môže stať do dvoch rokov.

Minulosť nie je vždy presným ukazovateľom ďalšieho vývoja, ale spomedzi štátov, ktoré vstúpili do Únie v roku 2004, prebiehali rokovania so Slovenskom najkratšie a aj tak to trvalo päť rokov. Nie je preto veľmi pravdepodobné, že Ukrajine by sa to podarilo za výrazne kratší čas.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Únia sľubuje Ukrajine nemožné a Kyjev tomu verí. Rozkol medzi sľubmi a skutočnosťou rastie Čítajte

Na Slovensku tiež na začiatku rokovaní neprebiehala vojna a nemalo časť územia pod kontrolou nepriateľského suseda. Dá sa vôbec rokovať o vstupe, kým Ukrajina neovláda celé svoje územie?

Rokovania môžu prebiehať aj vtedy. Ide o náročný technický proces a mnohé sa dá urobiť, ak máte politickú vôľu a nasadenie, čo na Ukrajine nechýba. Možnosť samotného vstupu však nevidím reálne, kým nebude vláda kontrolovať celé svoje územie.

Hovoríme teda možno o siedmich, ôsmich rokoch?