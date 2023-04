Zakázať ich chcel Trumpov sudca. Najvyšší súd v USA zachoval prístup k potratovým tabletkám

Látku mifepriston schválili ešte v roku 2000.

WASHINGTON. Najvyšší súd v USA ponechal v platnosti registráciu potratových tabletiek a teda aj možnosť ich používania na území USA.

Ide o vôbec najvýznamnejší prípad týkajúci sa interrupcií odvtedy, ako Ústavný súd USA pred desiatimi mesiacmi zrušil ústavné právo na tento zákrok.

Najnovšia kauza vychádza z rozhodnutia sudcu okresného súdu v americkom štáte Texas, ktorý by zakázal látku mifepriston (RU 486), ktorá bola schválená Úradom pre kontrolu potravín a liečiv v roku 2000 a používa sa pri viac ako polovici všetkých interrupcií v Spojených štátoch.

Rozhodnutie najvyššieho súdu privítal prezident Joe Biden.

Bez zmeny najmenej do budúceho roka

Na začiatku apríla sudca Matthew Kacsmaryk, ktorého do funkcie vymenoval republikánsky prezident Donald Trump, pozastavil registráciu látky mifepristone, ktorá sa používa pre potraty, dovtedy, kým sa nevyrieši právny spor, ktorý vedú aktivisti proti interrupciám.

Tí sa usilujú o zrušenie registrácie tejto látky, pretože tvrdia, že prípravok nie je bezpečný.

Najvyšší súd vyhovel návrhu americkej vlády a výrobcovi látky mifepristone, firme Danco Laboratories. Vďaka tomu bude registrácia látky platiť počas trvania sporu a tabletky budú dostupné za podmienok platných pred aprílovým rozhodnutím súdu v Texase.

Mnoho amerických štátov používanie týchto tabletiek vo svojej legislatíve zakazuje či aspoň obmedzuje, píše denník The New York Times.

Podľa agentúry AP rozhodnutie Najvyššieho súdu znamená, že tabletky zostanú dostupné bez zmeny najmenej do budúceho roka. Je nepravdepodobné, že by sa súdy predtým dokázali vysporiadať so spormi, ktoré sa vedú o registráciu.

Tabletku schválili pred viac ako 20 rokmi

S právnymi útokmi na tabletku nesúhlasí ministerstvo spravodlivosti, ktoré tvrdí, že pôvodné rozhodnutie sudcu z Texasu bolo založené na "hlboko mylnom posúdení" bezpečnosti tabletky.

Ústavné právo na potrat naprieč celými Spojenými štátmi garantoval precedens Najvyššieho súdu z roku 1973 známy ako Roeová verzus Wade, ktorý stanovil federálne právo na ukončenie tehotenstva zhruba do jeho 24. týždňa.

Pätica konzervatívnych členov deväťčlenného súdu v júni 2022 vrátila reguláciu potratov do rúk amerických štátov: 13 štátov americkej Únie už medzičasom interrupciu zakázalo a v ďalších bola prísne obmedzená.

AFP dodala, že Úrad pre kontrolu potravín a liečiv schválil potratovú tabletku pred viac ako 20 rokmi.

Bojovníci proti potratom, ktorí sa postavili proti schváleniu mifepristonu zo strany FDA, tvrdia, že FDA pri jeho schvaľovaní prijala politicky motivované rozhodnutie, a uviedli, že nepostupovala podľa správnych protokolov.

Podľa odhadov FDA mifepriston od jeho schválenia použilo na ukončenie tehotenstva 5,6 milióna obyvateliek USA a vo všeobecnosti sa považuje za bezpečný.

Prieskumy verejnej mienky v USA tiež opakovane ukazujú, že jasná väčšina Američanov podporuje zachovanie prístupu k bezpečným interrupciám, aj keď konzervatívne skupiny presadzujú obmedzenie tohto postupu - alebo jeho úplný zákaz.

Mifepriston je syntetický steroid, používaný ako abortívum (prostriedok na chemickú interrupciu, známy aj ako potratová tabletka). Je účinnou látkou vo viacerých preparátoch a je známy aj pod technickým (laboratórnym) označením RU-486.

Biden chce brániť zdravie žien

Rozhodnutie Najvyššieho súdu privítal aj prezident Joe Biden. "Budem aj naďalej bojovať proti politicky motivovaným útokom na zdravie žien," vyhlásil Biden a vyzval Američanov, aby vo voľbách podporili strany a politikov, ktorí presadzujú právo na interrupciu.

Dodal, že bude obhajovať nezávislé a expertízne stanovisko Úradu pre kontrolu potravín a liečiv.

Aliancia bojujúca proti potratom vo svojej reakcii na rozhodnutie zopakovala svoje kontroverzné tvrdenia, že potratová tabletka je zdraviu nebezpečná.

Organizácia Planned Parenthood, ktorá podporuje právo žien na prístup k interrupciám, rozhodnutie ocenila.

"Je to dobrá správa, ale fakty zostávajú rovnaké: prístup k mifepristonu nemal byť nikdy ohrozený," uviedla organizácia na Twitteri.

Planned Parenthood je globálna mimovládna organizácia so širokým spektrom činností, v ktorých centre je propagácia zdravého sexuálneho života a plánovanie rodičovstva. Ide súčasne o najväčšiu zdravotnícku organizáciu, ktorá v USA vykonáva umelé prerušenie tehotenstva.