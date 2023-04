Nerudová: Ak by mladá generácia vo Veľkej Británii prišla voliť, brexit by sa nestal

Je dôležité, aby sa mladí angažovali v politike.

V kampani som si uvedomila, že keď sa žena k niečomu nevyjadruje, tak je to vnímané ako slabosť. Ak to však urobí muž, tak sa to považuje za rozvážnosť. Keď sa žena začne brániť, považuje sa to za hystériu, zatiaľ čo u brániaceho sa muža je to sila, hovorí česká ekonómka a neúspešná prezidentská kandidátka DANUŠE NERUDOVÁ.

Ešte vás neotravuje, že sa vás všetci pýtajú na prezidentskú kampaň a na ženy v politike?

Určite ma to neotravuje. Naopak, myslím si, že vzhľadom na to, aká je u nás situácia, je to veľmi dôležité. Myslím si, že vďaka tomu vo verejnom priestore reflektor svieti na to, že pre ženy nie sú rovnaké príležitosti a ako sa verejný priestor, a to nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku k tým ženám správa.

V Česku ste ďalej napríklad v diskusiách o LGBT+, ale na Slovensku sme mali premiérku a prezidentku. V tom ste zaseknutí zase vy?

Áno. Nemali sme ani premiérku, ani prezidentku, ale pevne verím, že sme tu už mojou kandidatúrou otvorili dvere.

Niektoré termíny sa už používajú aj v ženskej forme. Keď som oznámila, že budem kandidovať, tak v médiách boli titulky, že Danuše Nerudová bude kandidovať na prezidenta, ale asi pol roka potom sme bežne čítali titulky, že Danuše Nerudová kandiduje na prezidentku Českej republiky.

Aj Zuzana Čaputová s tým má problém, pretože Kancelária prezidenta SR je stále v mužskom rode. Ako jazyk nestíha s trendmi 21. storočia?

V Česku sú všetky tieto funkcie vymenované v mužskom rode. Automaticky sa predpokladá, že sa vzťahujú na obe pohlavia, ale opak je pravdou. Bohužiaľ, často používame mužské tvary.

Magdaléna Vášáryová niekedy pred štyrmi alebo piatimi rokmi povedala, že aj na Slovensku trvalo veľmi dlho, kým termín prezidentka zdomácnel. Keď kandidovala ona alebo Iveta Radičová, tak sa tiež hovorilo o funkcii prezidenta. Pravdepodobne potrebujeme ženské príklady, aby aj ostatné funkcie zdomácneli či už v češtine, alebo slovenčine.

Karel Schwarzenberg povedal, že vás nie je možné porovnávať so Zuzanou Čaputovou, je to ako porovnávať kávu a čaj a Danuše Nerudová je čaj. On sa zastával aj Dominika Feriho a tvrdil, že je normálne, keď 25-ročný chlapec chce dostať dievčatá do postele. Majú niektorí muži v pražskej kaviarni imunitu na podobné výroky?

On reprezentuje konzervatívnu časť obyvateľstva. Myslím, že aj ja som bola prekvapená jeho zdôvodnením a chápem, že má k ženám rezervovanejší postoj.

Často vás porovnávali so Zuzanou Čaputovou. Máte dve spoločné hlavné črty a to, že ste obe blondíny a ženy.

Porovnali nás presne preto. Ten naratív sa vyskytoval trikrát denne a trikrát denne sa ma pýtali, či som Zuzana Čaputová.

Musím povedať, že celá kampaň bola založená na Danuši Nerudovej, nie Zuzane Čaputovej. Snažila som sa vysvetliť, že ide o neporovnateľné situácie, a že by sme nemali skĺznuť k zovšeobecňovaniu a hľadaniu paralel, ale chápem, že to bola najjednoduchšia skratka.

Zuzany Čaputovej sa počas kampane zvykli pýtať, ako skĺbi funkciu s rodinou. Vtedy už mala skoro dospelé dcéry. Vy tiež máte deti. Stretávali ste sa s podobnými otázkami?

Samozrejme, aj s otázkami, či dávam deťom desiatu do školy, a kto sa s nimi učí, keď robím prezidentskú kampaň.