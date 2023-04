Potkany ju budú nenávidieť. Špeciálny tím v New Yorku povedie bývalá učiteľka

V New Yorku žijú aspoň dva milióny potkanov.

NEW YORK, BRATISLAVA. Vraví sa, že na každého obyvateľa v New Yorku žije v meste jeden potkan. Znamenalo by to, že ich tam je viac ako osem miliónov. To môže znieť znepokojivo, nie je to však pravda.

V najľudnatejšom meste Spojených štátov v skutočnosti žijú zhruba dva milióny týchto hlodavcov. Toto číslo však pochádza ešte z roku 2014, odkedy problém so zamorením potkanmi narastá.

Úrady sa snažia proti množiacim sa potkanom bojovať, napríklad novými pravidlami pre vynášanie odpadkov. „Tomuto mestu nevládnu potkany, ale my,“ povedala na tlačovej konferencii k novým opatreniam vlani v októbri šéfka hygieny pre mesto New York Jessica Tischová.

Mesto teraz vytvorilo vo svojich štruktúrach novú funkciu, do ktorej v apríli menovalo Kathleen Corradiovú. Jej ročný plat bude 155-tisíc dolárov (zhruba 141-tisíc eur) a bude mať jedinú úlohu - dostať nebezpečne narastajúcu potkaniu populáciu pod kontrolu.