Hrnce a naberačky. Francúzi v boji proti reforme používajú nečakané zbrane

Tradícia "koncertov kastrólov" existuje vo Francúzsku už od 19. storočia.

PARÍŽ. Francúzi v boji proti reforme dôchodkov a prezidentovi Emmanuelovi Macronovi používajú nečakané zbrane - hrnce a naberačky.

Macrona na jeho cestách do regiónov tento týždeň čakali davy vyzbrojené kuchynským náčiním, ktoré sa snažili o čo najhlasnejšie vyjadrenie nesúhlasu so zvýšením veku odchodu do dôchodku aj s postojom prezidenta, ktorý chce "ísť ďalej".

Protesty pokračujú

"Rajnice nie sú zakázané," uviedol Darmanin vo vysielaní stanice France Info.

Policajti vo štvrtok pri Macronovej návšteve v obci Ganges niektorým demonštrantom zabavili riad.

Podľa Darmanina tak ale strážnici mylne interpretovali zákaz prenosných zvukových zariadení, ako sú napríklad amplióny. Prezidentove cesty do regiónov podľa ministra svedčia o jeho odvahe, ďalšie ho čakajú tento týždeň.

Nápad s hrncami cez uplynulý víkend začala šíriť asociácia Attac. Odporcov reformy vyzvala, aby s ich pomocou narúšali Macronov pondelkový prejav, ideálne pred budovami radníc vo svojom okolí. Asociácia tiež prináša mapu demonštrácií po celom Francúzsku.

Cieľom je "znemožniť prezidentovi v pokoji predniesť prejav, ukázať mu, že je sám a že mobilizácia pokračuje," povedala BFM TV hovorkyňa združenia Attac Youlie Yamamotová.

Macronova obľuba je rok po víťazstve vo voľbách na najnižšej úrovni od roku 2017. Kladný názor na prezidenta má 26 percent Francúzov, ukázal prieskum pre stanicu RTL. Silnú podporu 70 percent má naďalej u ľudí, ktorí ho pred rokom volili.

Nepopulárna vlajková loď

Nepopulárna reforma, proti ktorej ľudia vo Francúzsku mesiace hromadne protestovali a ktorú väčšina obyvateľov odmieta, zvyšuje okrem iného dôchodkový vek zo 62 na 64 rokov.

Reforma je jednou z vlajkových lodí druhého funkčného obdobia prezidenta Macrona. Proti reforme mobilizovali opozícia aj odbory, ktoré chcú ďalšiu veľkú demonštráciu usporiadať 1. mája.

Novú normu, ktorú v zásadných bodoch potvrdila francúzska Ústavná rada, plánuje vláda uplatňovať od 1. septembra. Podľa Macrona sú dôchodkové zmeny potrebné, aby sa do konca desaťročia zabránilo každoročnému deficitu v miliardách eur.