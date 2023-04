Americkí republikáni odhlasovali zákaz účasti transrodových dievčat v ženských športoch

V demokratmi kontrolovanom Senáte nemá opatrenie šancu prejsť.

WASHINGTON. Republikánska väčšina v americkej Snemovni reprezentantov presadila vo štvrtok návrh proti účasti transrodových žien a dievčat v ženských športoch. Zákaz sa vzťahuje na súťaže spojené so školami naprieč Spojenými štátmi, uvádzajú americké médiá.

Opatrenie, ktoré nemá šancu na schválenie v demokraticky kontrolovanom Senáte, zapadá do vlny krokov proti právam transrodových osôb, ktoré podnikajú republikáni v jednotlivých amerických štátoch.

Demokrati sú proti návrhu

Republikáni sa snažia túto tému vynášať aj na federálnej úrovni a stavajú ju do popredia svojich aktivít v čase začínajúcej kampane pred voľbami v roku 2024.

Okrem účasti transrodových dievčat v dievčenských športoch sa pritom presadzované reštrikcie týkajú aj používania verejných toaliet, spôsobu oslovovania transrodových osôb alebo ich prístupu k zdravotnej starostlivosti, ktorá im pomáha v prechode od pohlavia prideleného pri narodení k pohlaviu sociálnemu (rodovému), ktoré zodpovedá ich identite.

Opatrenie schválené v Kongrese by upravilo znenie 50 rokov starej normy o diskriminácii v školstve, aby zaviedlo definíciu pohlavia študentov založenú čisto na "genetike pri narodení". Inštitúciám, ktoré dostávajú peniaze od federálnej vlády a hostia športové aktivity, by pri uzákonení návrhu hrozilo odstrihnutie od týchto peňazí, ak by umožnili transrodovým športovkyniam nastupovať v dievčenských a ženských súťažiach, píše denník The Washington Post.

Návrh v snemovni prešiel hlasmi 219 republikánov, proti bolo 203 demokratov.

V Senáte majú tesnú väčšinu demokrati, ktorí návrh odsudzujú ako súčasť nenávistnej kampane proti marginalizovanej menšine. Biely dom uviedol, že prezident Joe Biden by ho vetoval, ak by sa dostal až na jeho stôl.

Väčšina Američanov je proti účasti trans dievčat v ženských športoch

Republikáni svoju iniciatívu prezentujú ako opatrenia na "ochranu integrity" ženského športu a zdôrazňujú hŕstku prípadov, keď sa v profesionálnom športe "biologické" ženy stretli s transrodovými ženami.

"Sme v bitke o prežitie ženských športov," vyhlásil napríklad kongresman Aaron Bean z Floridy.

Washington Post uvádza, že v školských športových tímoch je podľa dostupných údajov podiel transrodových osôb nepatrný.

"Napriek tomu sú republikáni úspešní, keď túto otázku v rámci svojej ideológie zdôrazňujú, čiastočne preto, že väčšina Američanov súhlasí, že transrodové ženy by nemali mať možnosť súťažiť v ženských profesionálnych, vysokoškolských a stredoškolských športoch," pokračuje denník. Odkazuje pritom na minuloročný prieskum, podľa ktorého len asi 30 percent Američanov účasť transrodových žien a dievčat v ženských kategóriách schvaľuje.

Zákony zakazujúce študentom zúčastňovať sa športových súťaží podľa vlastnej rodovej identity prijala dvadsiatka štátov s republikánskym vedením vrátane Texasu alebo Floridy.

V posledných mesiacoch na tieto kroky nadväzuje vlna zákonov, ktoré zakazujú poskytovať ľuďom mladším ako 18 rokov lekársku starostlivosť určenú na prechod od pohlavia prideleného pri narodení. Táto vlna pokračovala aj vo štvrtok, keď reštrikciu tohto typu uzákonil republikánsky guvernér Severnej Dakoty Doug Burgum.

Ako poznamenáva agentúra AP, lekárska starostlivosť, ktorá takzvane potvrdzuje rod, sa v USA poskytuje viac ako desať rokov a má podporu popredných lekárskych asociácií. Organizácia obhajujúca práva menšín označovaných súhrnne skratkou LGBT+ uvádza, že táto starostlivosť môže transrodovým pacientom dramaticky zlepšiť kvalitu života a uľaviť od psychických problémov spojených s nemožnosťou byť tým, kým sa sami cítia.