Rokovania o zákazoch importu ukrajinského obilia nepriniesli riešenie

Obmedzenia zaviedlo päť východoeurópskych krajín.

BRUSEL. Rokovania Európskej komisie a piatich východných členských štátov Európskej únie (EÚ) nepriniesli riešenie pre rastúci spor o dovoze ukrajinského obilia, ktoré podľa nich presycuje trh a znižuje ceny pre miestnych poľnohospodárov.

Stredajšie rokovania, ktoré nasledovali po zákazoch importu v štyroch krajinách, sa odohrali prostredníctvom videokonferencie a zúčastnili sa na nich podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis, ktorý má na starosti obchodné vzťahy, eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski a zástupcovia Poľska, Maďarska, Slovenska, Rumunska a Bulharska, ako aj Ukrajiny.

Dôvody nezhody medzi nie sú bezprostredne známe, informuje spravodajský portál Euronews.

Peniaze za zrušenie zákazov

Brusel pred rokovaniami navrhol „mimoriadne“ opatrenia, ktoré by umožnili tranzit ukrajinskej pšenice, kukurice, repky a slnečnice cez týchto päť krajín bez toho, aby ich tam kupovali pre domáci trh alebo skladovali na ich území.

Nový balík pomoci tiež zahŕňal pomoc zasiahnutým poľnohospodárom vo výške sto miliónov eur. Eurokomisári však zdôraznili, že predkladané návrhy „podliehajú tomu, aby členské štáty zrušili svoje jednostranné opatrenia“.

„Zdôraznili sme dôležitosť rýchleho dodržiavania spoločného prístupu Únie, a nie jednostranných riešení, aby sme sa vyhli viacnásobným zákazom a riešeniam, ktoré ohrozujú vnútorný trh,“ vyjadrili sa okrem iného Dombrovskis a Wojciechowski v spoločnom vyhlásení po niekoľkohodinových rokovaniach.

„Dohodli sme sa, že v nadchádzajúcich dňoch budeme pokračovať v politických konzultáciách s cieľom nájsť rýchle riešenie,“ dodali.

Poľnohospodári sa obávajú lacného obilia

V rámci pomoci Ukrajine, ktorá čelí ruskej invázii, Únie vlani upustila od ciel a dovozných kvót na rozsiahlu škálu produktov vrátane potravín, aby pomohla krajine udržať jej hospodárstvo nad vodou, kompenzovať výpadky na trase po Čiernom mori, ktorú zablokovalo Rusko, a dostať dôležité dodávky rozvojovým krajinám, ktoré od nich závisia.

V ostatných týždňoch však pätica východoeurópskych krajín začala upozorňovať na rastúci problém s nadbytkom, ktorý blokuje sklady, vytvára logistické prekážky a nadmerný tlak na znižovanie cien. Poľnohospodári v zasiahnutých krajinách v obavách o svoje živobytie začali demonštrovať a vyzývať na mimoriadne kroky.

Napätie vyvrcholilo cez víkend, keď Poľsko a Maďarsko zaviedli dočasné zákazy importu na ukrajinské obilie a ďalšie poľnohospodárske produkty a potraviny.

V ďalších dňoch ich s podobnými opatreniami nasledovali Slovensko a Bulharsko, pričom slovenské úrady uviedli, že v 1 500 tonách ukrajinskej pšenice zistili výskyt zakázaných pesticídov.

Poľsko medzičasom upravilo svoj zákaz a obnoví tranzit ukrajinského obilia. Zákazy by mali trvať do konca júna, keď sa skončí jednoročné pozastavenie ciel a kvót v Únii, tvrdí Euronews. Európska komisia tieto rozhodnutia skritizovala a členským štátom pripomenula, že obchodná politika je výlučne v kompetencii exekutívy.

Brusel kritiku odmieta

Vysokí predstavitelia Únie pod podmienkou anonymity pre Euronews obhajovali reakciu Komisie na krízu a odmietli kritiku, že čakala príliš dlho a zareagovala až po uvalení zákazov.

Predstavitelia poukázali na sériu dočasných trendov a štrukturálnych prekážok, ako je nerozvinutá dopravná sieť vo východnej Európe a rozdielny rozchod koľají medzi blokom a Ukrajinou, ktoré sa spojili, aby zmenili dynamiku voľného trhu.

Komisia napriek postoju jej východných členov trvá na tom, že znovu nezavedie clá ani žiadne kvóty na ukrajinský dovoz.

V skutočnosti trvá na svojom pláne predĺžiť pozastavenie ciel do júna 2024, pričom to má zahŕňať „zrýchlenú ochranu“ na monitorovanie a riešenie narušenia trhu. Ešte to však musia schváliť členské štáty a Európsky parlament.