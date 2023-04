Prichádza len raz za deasťročia. Pre zriedkavé zatmenie precestovali aj tisíc kilometrov

Na západe Austrálie pozorovali zatmenie desaťtisíce ľudí.

CANBERRA. Na západné pobrežie Austrálie sa zišli desaťtisíce ľudí, ktorí si nechceli nechať ujsť vzácny astronomický jav - hybridné zatmenie Slnka.

Tento typ zatmenia, ktoré sa pozorovateľom na rôznych miestach javí niekde ako úplné a niekde ako prstencové, podľa astronómov prichádza nanajvýš raz za desaťročia.

Pre minútu poludňajšieho temna, keď vo štvrtok Mesiac úplne zakryl Slnko, dorazilo do trojtisícového austrálskeho mesta Exmouth asi 20-tisíc ľudí, napísala agentúra AP.

Precestovali aj viac ako tisíc kilometrov

Turisti, ktorí prišli výlučne kvôli zatmeniam, mestečko zaplavili už niekoľko dní vopred a kempovali v stanoch aj obytných prívesoch. Odborníci vopred avizovali, že Exmouth bude jedným z miest, kde bude astronomický jav, ktorý mohli okrem Austrálie pozorovať aj ľudia v časti Indonézie a Východného Timoru, najlepšie viditeľný.

Jedným z tých, ktorí do Austrálie vyrazili, bol aj astronóm Henry Throop z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). "Nie je to neuveriteľné? Je to fantázia. Absolútne neskutočné. Bolo to vidieť tak jasne a ostro. Bola vidieť aj korónu okolo Slnka," opísal svoje zážitky.

"Trvalo to len minútu, ale pocitovo to bolo dlhšie. A potom bol vidieť aj Jupiter a Merkur a pozorovať tie dve planéty naraz v rovnakej chvíli - dokonca aj uvidieť len samotný Merkúr - je tiež veľká vzácnosť," dodal Trhoop.

"Som taká dojatá, že si mi chce plakať. Menila sa farba a videla som korónu aj slnečné erupcie," povedala agentúre AP Julie Copsonová, ktorá kvôli zatmeniu cestovala viac ako tisíc kilometrov z austrálskeho mesta Fremantle.

Copsonová upozornila aj na náhly pokles teploty počas zatmenia, keď sa v priebehu niekoľkých sekúnd ochladilo o päť stupňov.

Zriedkavý úkaz

Hybridné alebo tiež kombinované zatmenie slnka je pomerne zriedkavé, naposledy ho bolo možné pozorovať v roku 2013 a ďalšie príde v roku 2031.

Nastáva vtedy, keď je na oblohe Mesiac takmer rovnako veľký ako vzdialenejšie Slnko, takže ho pri pohľade z niektorých miest planéty zakrýva úplne a inde okolo Slnka zostáva prsteň žiarenia.