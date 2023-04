Koláčom otrávila kamarátku a chcela jej ukradnúť identitu. Ruska spoznala trest

Nasyrovová mala problémy so zákonom už v minulosti.

NEW YORK. Súd v New Yorku poslal na 21 rokov do väzenia Rusku, ktorá tvarohovým koláčom otrávila svoju kamarátku.

Britská BBC na svojich internetových stránkach píše, že odsúdená sa snažila využiť to, že s poškodenou si bola fyzicky podobná a chcela jej ukradnúť identitu.

Prípad sa stal v auguste 2016, keď Viktórija Nasyrovová podľa obžaloby prišla k svojej kozmetičke Olge Cvikovej s krabicou s totou.

Sama zjedla dva kúsky a tretí, otrávený, ponúkla Cvikovej. Tá po jeho zjedení zvracala, mala halucinácie a takmer dostala infarkt. Nasyrovová jej ukradla ukrajinský cestovný pas, americké pracovné povolenie a šperky v hodnote okolo 4 000 dolárov.

Cvikovú na druhý deň našiel jej priateľ. Oblečená bola v čipkovanej bielizni a okolo seba mala rozhádzané lieky, aby to vyzeralo, že chcela spáchať samovraždu.

BBC píše, že v čase, keď sa skutok stal, obe ženy vyzerali podobne, mali tmavé vlasy, rovnaký typ pleti a hovorili po rusky.

Vyšetrovatelia našli vo zvyšku torty, ktorý Nasyrovová Cvikovej podala, silné sedatívum vyvinuté v niekdajšom Sovietskom zväze. Túto látku obsahovali aj pilulky rozhádzané po zemi.

Jeden z vyšetrovateľov Nasyrovovú označil za "bezcitnú a vypočítavú podvodníčku". Sudca Kenneth Holder, ktorý o treste rozhodoval, povedal, že "ide o mimoriadne nebezpečnú ženu", ktorá vymyslela "diabolský" plán, ako využiť svoju kamarátku. Nariadil tiež, aby po prepustení z väzenia zostala ďalších päť rokov pod súdnym dohľadom.

Nasyrovová mala problémy so zákonom už v minulosti. V roku 2015 na ňu Interpol vydal medzinárodný zatykač kvôli vražde ženy v Rusku.

Podľa amerických médií táto žena predtým pôsobila ako domina a bola obvinená z toho, že drogami omamovala a potom okrádala mužov, ktorých spoznala na zoznamovacích portáloch.