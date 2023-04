Česko môže čoskoro legalizovať marihuanu. Prohibícia sa neosvedčila, vraví expert

Chcú rovnaký prístup ako k alkoholu a tabaku.

PRAHA. Centrum Prahy je hojne posiate obchodmi, ktorých neónové nápisy, výklady a obaly výrobkov zdobia známe zelené listy marihuany. Návštevníci mesta ľahko môžu podľahnúť dojmu, že práve pristáli v „marihuanovom raji“ v srdci Európy. Mýlili by sa, no už čoskoro sa to môže zmeniť.

Po viac ako desiatich rokoch postupnej liberalizácie sa Česko pripravuje na zavedenie plne legálneho a regulovaného trhu s marihuanou. Zverejnenie podrobností sa očakáva do konca júna. Hoci sa zdá, že spoločnosť je na túto zmenu do veľkej miery pripravená, stále to nie je hotová vec.

Vláda na čele s premiérom Petrom Fialom schválila 5. apríla Akčný plán politiky v oblasti závislostí na roky 2023 – 2025. Ide o rozsiahly balík politických reforiem v oblasti prevencie, spotreby, predaja a propagácie návykových látok vrátane alkoholu, cigariet a marihuany.



„Akčný plán počíta s prípravou návrhu na prísne regulovaný trh s konopou v Českej republike,“ uviedol Fiala na tlačovej konferencii. Podrobnosti ešte pripravujú experti a hotové by mohli byť do konca júna.

Súhlasí aj prezident

Expertná skupina, ktorú vedie popredný odborník na závislosti a národný koordinátor protidrogovej politiky Jindřich Vobořil, sa od decembra stretáva pravidelne s cieľom pripraviť návrh zákona o liberalizácii a prípadnej legalizácii rekreačného užívania, predaja a výroby konopy v Česku.

Týmto smerom sa uberá aj niekoľko ďalších západných krajín, najmä susedné Nemecko, Česko sa tak vezie na celoeurópskej vlne, vďaka ktorej by sa mohlo stať jednou z prvých krajín EÚ s legálne regulovaným trhom s konopou.