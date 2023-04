Nikdy som nič také nevidel, hovorí záchranár. Zverejnili video z nehody herca Rennera

Jeremyho Rennera zrazil začiatkom roka snežný pluh.

NEVADA. Hollywoodska hviezda Jeremy Renner sa začiatkom roka znova narodil. V januári sa vážne zranil pri nehode so snežným pluhom neďaleko jeho domu v Lake Tahoe.

Polícia teraz zverejnila videozáznam z jeho dramatickej záchrany.

Renner sa na Nový rok snažil pomocou pluhu vytiahnuť nákladné auto zo snehu na chodník. Pluh sa však začal kĺzať a herec sa obával, aby neprešiel jeho synovca.

Zo snežného pluhu vystrčil nohu, aby sa obzrel na Alexa, ale nezatiahol brzdu. Potom z kabíny stroja vypadol.

Keďže hrozilo, že nezabrzdený snežný pluh jeho synovca rozdrví, pokúsil sa herec skočiť späť, aby stroj zastavil. Vystúpil na pás pluhu, ktorý ho však odhodil dopredu a pluh ho prešiel.

Na nových záberoch vidno, ako kriticky zranený herec leží na zemi a pätica záchranárov bojuje o jeho život. To všetko sa odohráva pri obrovskej kaluži krvi. Rennera sa im podarilo stabilizovať a letecky ho previezli do nemocnice.

"Nikdy som nič také nevidel," počuť jedného zo záchranárov.

Herec mal okrem iného zlomených 30 kostí, natrhnuté pľúca a prepichnutú pečeň.

„Nemali by ste byť mimo vozidla, keď ho šoférujete, chápete? Je to ako riadiť auto a mať jednu nohu vonku. Ale stalo sa. Je to moja chyba a zaplatil som za to,“ popísal Renner takmer tragický incident v jednom z prvých rozhovorov.

Hviezda Marveloviek sa z vážnych zranení postupne zotavila a minulý týždeň sa prvýkrát od nehody objavila na červenom koberci.

Herec sa aj so svojou s rodinou zúčastnil na premiére jeho nového projektu Rennervations, v ktorom spolu s odborníkmi pretvára vyradené vozidlá na zariadenia slúžiace deťom v znevýhodnených komunitách po celom svete.

Na premiére sa opieral o paličku a počas rozhovorov s médiami sedel na elektrickom invalidnom vozíku.

Jeremy Renner sa preslávil filmom Smrť číha všade od režisérky Kathryn Bigelowovej, ktorý na Oscaroch 2009 tromfol favorita – film Avatar.

Na Oscara bol nominovaný aj za film Mesto hriechu, do ktorého ho obsadil Ben Affleck, a veľkú hereckú príležitosť mu priniesla postava agenta Aarona Crossa v The Bourne Legacy.

Medzi jeho veľké úlohy patrí aj Hawkeye z adaptácií marvelovských komiksov.