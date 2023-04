Pri problémoch s ukrajinským obilím nepočkali na Úniu. Po Maďarsku a Poľsku zakázalo dovoz aj Slovensko

Poľsko zakázalo dovoz aj tranzit.

KYJEV, BRATISLAVA. Ak nechcete, aby vaša rodina jedla chlieb vyrobený z obilia určeného na priemyselné účely, tak nás necháte prejsť, vyzval minulý týždeň policajtov Michal Kolodzejczak, vedúci poľskej poľnohospodárskej skupiny AGROunia.

Nespokojní farmári sa totiž snažili zablokovať železničnú trať v meste Hrubieszów neďaleko hraníc s Ukrajinou, ktorou vlaky privážajú ukrajinské obilie. Polícia im v tom však zabránila.

Poľskí farmári sú nahnevaní na vládu, že naďalej dováža lacnejšie obilie z Ukrajiny. Väčšina obilia má putovať ďalej, končí však na domácom trhu a znižuje cenu poľského. Podľa farmárov je problémom aj to, že ukrajinské obilie nepodlieha kontrole, a tak sa to určené na výrobu etanolu či škrobových plastov dostáva do poľskej múky či krmiva pre zvieratá.

Zdá sa však, že vláda ich želanie po mesiacoch protestov vypočula. V sobotu totiž zakázala dovoz aj tranzit ukrajinských poľnohospodárskych produktov vrátane obilia cez poľské územie.

Mnohé médiá však upozorňujú, že Poľsko čakajú na jeseň parlamentné voľby a pre vládnu stranu Právo a spravodlivosť sú hlasy farmárov z vidieckych oblastí kľúčové.

Poľsko je pritom od začiatku vlaňajšej ruskej invázie výrazným podporovateľom Ukrajiny. Cez jeho územia prúdi na Ukrajinu humanitárna pomoc či západné zbrane vrátane poľských tankov a stíhačiek.

„Podporujme Ukrajinu, ale robme to múdro. A čo je najdôležitejšie, dajme záujmy krajiny a poľských farmárov na prvé miesto,“ reagoval na twitteri poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Zákaz dovozu ešte v rovnaký deň ako Poľsko zaviedlo aj Maďarsko. Slovenská vláda v pondelok oznámila rovnaký krok, zákaz začne platiť od utorka.

Zo solidarity problém

Ukrajina je jedným z najväčších svetových vývozcov obilia.