Melbourne je prvýkrát od zlatej horúčky najľudnatejšie mesto Austrálie

Melbourne predbehlo Sydney.

CANBERRA. Melbourne je prvýkrát od zlatej horúčky v 19. storočí najľudnatejšie mesto Austrálie a predbehlo Sydney.

Sydney bolo najľudnatejšie austrálske mesto viac ako 100 rokov. Počet obyvateľov v okrajových častiach Melbourne však rýchlo rastie a hranice mesta sa preto rozšírili o satelitnú oblasť Melton.

Podľa klasifikácie Austrálskeho štatistického úradu (ABS) do "významnej urbánnej oblasti" patria všetky prepojené predmestia s viac ako 10-tisíc obyvateľmi.

Podľa najnovších údajov z júna 2021 tak má Melbourne 4 875 400 obyvateľov, čiže o 18 700 viac ako Sydney.

"Po včlenení Meltonu do Melbourne v poslednej klasifikácii má Melbourne viac ľudí ako Sydney, a to už od roku 2018," povedal Andrew Howe z ABS pre The Sydney Morning Herald.

Noviny opísali prekreslenie hranice ako "technickú formalitu".

Sydneyčania tvrdia, že podľa širších metropolitných oblastí oboch miest bolo Sydney v júni 2021 väčšie.

Širšie metropolitné oblasti zohľadňujú podľa ABS "funkčnú oblasť" mesta a zahŕňajú obyvateľstvo, ktoré často navštevuje alebo pracuje v meste, pričom žijú v malých mestách a vidieckych oblastiach v jeho okolí.

Federálna vláda v Canberre predpokladá, že v rokoch 2031-2032 metropolitná oblasť Melbourne predbehne metropolitnú oblasť Sydney.

Na príčine budú najmä prisťahovalci, uviedla pre BBC News demografka z Austrálskej národnej univerzity (ANU) Liz Allenová.

Melbourne má podľa nej povesť mesta, ktoré oslavuje rozmanitosť na rozdiel od Sydney, ktoré si nesie "historické následky" z čias, keď "nechcelo byť vnímané inak ako biele".

Melbourne má pracovné a vzdelávacie príležitosti porovnateľné so Sydney, ale historicky je cenovo dostupnejšie.

Melbourne už v minulosti bolo najväčšie austrálske mesto. Spôsobila to zlatá horúčky koncom 19. storočia, keď sa do štátu Viktória hrnuli migranti. Melbourne sa vtedy rýchlo rozrástlo a až do roku 1905 v počte obyvateľov prevyšovalo Sydney.