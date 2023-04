U nás si bizóna nepohladíte, on si pohladí vás. Ako americké národné parky edukujú verejnosť

Práve príspevky využívajúce humor alebo popkultúrne odkazy vraj rezonujú najviac.

WASHINGTON. Americké národné parky sú známe majestátnou, malebnou krajinou, prírodnými pokladmi a vtipným, často až absurdným spôsobom, akým služba NP poskytuje informácie návštevníkom. Píše o tom spravodajský server The Washington Post.

Či už ide o praktické rady v nepraktickom kabáte ("Aby ste sa vyhli davom, navštívte oblasti, kde nie sú také davy. ") alebo odkazy na populárnu kultúru (foto odpočívajúceho svišťa s poznámkou: "Práve som si nechal urobiť test DNA. Ukázalo sa, že som stopercentný zemiak."), príspevky správy národných parkov na twitteri, instagrame a facebooku sa často virálne šíria a získavajú kultový status.

Humor a popkultúra

Matt Turner, ktorý pracoval ako sprievodca a tlmočník v parkoch, a teraz spravuje sociálne siete národných parkov, je presvedčený, že práve príspevky využívajúce humor alebo popkultúrne odkazy rezonujú najviac. Vďaka tomu sa k návštevníkom dostanú cenné rady, ktorým by inak nemuseli venovať pozornosť.

Jednou z takýchto rád je: "Neskúšajte hladkať tie srstnaté kravy. "Keď ľudia z parkov hovoria o "srstnatých kravách", myslia tým bizóny - a tým je naozaj lepšie sa vyhnúť. Bizóny v Yellowstonskom parku zrania viac ľudí než ktorékoľvek iné zviera; počas trojmesačného obdobia v minulom roku najmenej troch. "V národných parkoch si nepohladkáte bizóna, ale bizón si môže pohladkať vás (keď budete veľmi blízko)," dodáva odkaz strážcov parku na twitteri.

"Väčšina veveričích uhryznutí pochádza z prednej strany veveričky, teda z jej 'hryzacieho konca'. "Tak sa začína pasáž o bezpečnosti, ktorá okrem iného pripomína, že v národných parkoch by ste nikdy nemali kŕmiť zvieratá. Svoje jedlo si dôkladne ukladajte, odneste po sebe odpadky a udržujte bezpečnú vzdialenosť od zvierat.

"Keď narazíte na medveďa, nikdy sa nesnažte zraziť pomalšieho kamaráta na zem, aj keď máte pocit, že vaše priateľstvo je už za zenitom. "Táto rada je okrem zamyslenia sa nad silou priateľstva predovšetkým praktickým pokynom, čo nerobiť pri blízkom stretnutí medvedieho druhu. Teda ako dodáva ďalší príspevok: "Akokoľvek ide o vzrušujúci moment, treba mať na pamäti, že medvede v národných parkoch sú divoké a môžu byť nebezpečné. "

Roztomilý hranostaj v útoku

Hranostaje vyzerajú roztomilo, ale pod sladkým výrazom očí a hebkou kožušinou sa skrýva tvor, ktorý vie byť pekne zúrivý a teritoriálny. Alebo, ako píše správa národných parkov: "Vedeli ste, že keď si podržíte hranostaja pri uchu, počujete, aké to je, keď na vás zaútočí hranostaj? "

Vyvarovať by ste sa mali aj intímnejších pokusov o zblíženie. "Ako sme už písali pri mnohých veciach, na ktoré narazíte v národnom parku, či už je to sýto žltý slimák, neznáma huba, alebo veľká ropucha so žiariacimi očami - prosím, neskúšajte ich olizovať. "Toto varovanie správa parkov zverejnila po tom, ako sa rozšírila správa o údajne psychadelických účinkoch sekrétu istého druhu ropúch žijúcich v Sonorskej púšti.

A na túto tému voľne nadväzuje aj o niečo menej vážne mienená rada: "Nikdy neskúšajte chytať snehové vločky na jazyk, kým všetky vtáky neodleteli na juh. "