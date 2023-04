14. apr 2023 o 23:19 Holandská vláda schválila eutanáziu pre deti do 12 rokov

Legálne to bude aj pre deti do jedného roka, so súhlasom rodičov.

TASR Tlačová agentúra

Holandský minister zdravotníctva Ernst Kuipers v debate s eurokomisárkou pre zdravie Stellou Kyriakidesovou. (Zdroj: TASR/AP)