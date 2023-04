Rok a pol som s nikým nehovorila. Španielka prekonala rekord v izolácii pod zemou

Pobyt v jaskyni označila za "skvelý a neprekonateľný zážitok".

MADRID. Španielska alpinistka Beatriz Flaminiová po 500 dňoch opustila dobrovoľnú izoláciu v jaskyni v provincii Granada.

Informujú o tom miestne médiá, podľa ktorých ide o svetový rekord v pobyte v jaskyni v izolácii.

Flaminiová z jaskyne vystúpila v piatok ráno krátko po deviatej hodine za potlesku priateľov, ktorí mali rúška, aby neohrozili jej zdravie.

Radostne na nich kričala a na prvý pohľad vyzerala v dobrej kondícii. Najprv mala slnečné okuliare, ktoré si ale neskôr dala dole. Svoj pobyt v 70 metroch pod zemou označila za "skvelý a neprekonateľný zážitok".

"Chcela by som byť láskavá a odpovedať vám na otázky, ale rok a pol som s nikým nehovorila...Bude tlačová konferencia, dovoľte mi sa najprv osprchovať, rok a pol som to nerobila," povedala športovkyňa, ktorú ešte pred oficiálnym stretnutím s novinármi čaká lekárska prehliadka a pohovor so psychologičkou.

Do jaskyne sa pred jej výstupom spustili dvaja speleológovia a psychologička, aby ženu na návrat z podzemia pripravili.

Flaminiová zostúpila do jaskyne 20. novembra 2021, keď mala 48 rokov, teraz má päťdesiat.

Počas 500 dní pod zemou jej zdravotný aj psychický stav kontrolovalo prostredníctvom kamier mnoho expertov a speleológovia mali pripravený rýchly plán evakuácie pre prípad núdze. Rovnako jej pod zem tím doručoval jedlo a vodu, ale bez priameho kontaktu.

Flaminiová tak prekonala doterajší svetový rekord v izolácii pod zemou, ktorý držala podľa televízie RTVE Talianka Christine Lanzoniová.

Tá v roku 2007 strávila pod zemou dobrovoľne 269 dní.