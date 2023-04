Trump žaluje svojho bývalého právnika o stovky miliónov dolárov

Cohen podľa Trumpa porušil vzťah medzi advokátom a klientom.

WASHINGTON. Bývalý americký prezident Donald Trump zažaloval svojho bývalého právnika Michaela Cohena o viac ako 500 miliónov dolárov. Vyplýva to podľa agentúry Reuters zo súdnych dokumentov podaných na súde na Floride.

Trump teraz čelí 34 bodom obžaloby, ktorú voči nemu vzniesla prokuratúra v New Yorku. Pred veľkou porotou na súde na Manhattane svedčil práve aj Cohen.

Cohen o Trumpovi: Je to rasista a podvodník

Donald Trump sa stal pred pár dňami prvým exprezidentom USA obvineným v trestnej kauze. Bývalý prezident, ktorý sa chce na budúci rok znovu uchádzať o najvyšší post v krajine, sa minulý týždeň na súde vyhlásil za nevinného.

Novopodaná žaloba Cohena viní z porušenia vzťahu medzi advokátom a klientom tým, že právnik o Trumpovi odhalil "dôverné informácie" a "šíril nepravdy" v knihách, podcastoch a ďalších mediálnych vystúpeniach.

Ako poznamenala agentúra Reuters, Cohen zatiaľ na obvinenia nereagoval.

Od chvíle, keď Trump nastúpil v roku 2017 do úradu, pracoval Cohen ako jeho osobný právnik. Uviedol, že vtedy by "urobil všetko", aby prezidenta ochránil. Jeho postoj sa ale do roku 2019, keď svedčil pred výborom Kongresu, dramaticky zmenil.

"Hanbím sa, pretože viem, čo je pán Trump zač," povedal vtedy. "Je to rasista. Je to podvodník," dodal.

Obvinenia Donalda Trumpa

Cohen sa pri svojom procese v roku 2018 priznal k porušeniu zákonov v ôsmich bodoch vrátane porušenia zákona o financovaní volebnej kampane. Jedným z previnení bolo zaplatenie úplatku za mlčanie dvom ženám, s ktorými mal ženatý Trump údajne sexuálny pomer. Právnika za to odsúdili na tri roky väzenia.

Donalda Trumpa prokuratúra v New Yorku viní zo sfalšovania desiatok finančných záznamov v súvislosti s platbou pre údajnú milenku na vrchole kampane roku 2016.

Prezident z rokov 2017 až 2021 okrem toho čelí vyšetrovaniam kvôli pokusom zasiahnuť do schvaľovania výsledkov posledných volieb a kvôli neoprávnenému držaniu utajených dokumentov po odchode z Bieleho domu.