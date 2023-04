Orgány Izraelčanky zabitej pri útoku zachránili život piatim ľuďom

Rodina cestovala na spoločnú dovolenku.

TEL AVIV. Orgány Izraelčanky, ktorá sa stala obeťou piatkového teroristického útoku, zachránili život piatim ľuďom, informoval spravodajský web The Times of Israel.

Štyridsaťosemročná Lucy Deeová, ktorá mala aj britské občianstvo, podľahla zraneniam v pondelok.

Dve z jej piatich detí - 20-ročná Maia a 15-ročná Rina - zomreli na mieste po tom, ako sa ich auto na okupovanom Západnom brehu Jordánu stalo terčom streleckého útoku pripisovanému palestínskemu ozbrojencovi.

Rodina sa do Izraela odsťahovala z Británie pred deviatimi rokmi.

Ku kroku viedli aj náboženské dôvody

Srdce Deeovej podľa izraelského národného transplantačného centra dostala 51-ročná žena, jej pečeň dostal 25-ročný muž, 58-ročný a 39-ročný muž dostali jej obličky. Pľúca boli transplantované 58-ročnej žene a rohovky neskôr dostanú iní príjemcovia.

Manžel Deeovej, rabín Leo Dee, povedal webu Times of Israel, že sa rodina rozhodla orgány darovať, pretože to zachráni životy. So ženou o darcovstve v minulosti hovorili a k tomuto kroku viedli aj náboženské dôvody.

"Naša rabínska autorita preverila halachu (židovské náboženské právo) a vysvetlila mi, že v jej stave je to absolútne prijateľné - vlastne micvou (prikázaním). Len kosti a šľachy by sa nemali darovať a všetko ostatné, čo zachraňuje život, by sa malo dať,“ povedal.

Rabín poznamenal, že kartičku darcov orgánov mala tiež jeho staršia dcéra. "Žiaľ vzhľadom na okolnosti (smrti), orgány darovať nemohli," povedal.

Na ženy strieľali zblízka

Na pohrebe Lucy Deeovej v židovskej osade Kfar Ecion na Západnom brehu Jordánu sa zúčastnili tisíce ľudí. O dva dni skôr tam boli pochované jej dcéry. Na oba pohreby prišli aj predstavitelia izraelskej vládnej koalície.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok prisľúbil, že "dostane všetkých zlých teroristov, ktorí zabili našich občanov," a že sa "budú zodpovedať bez výnimky".

Lucy, Rina a Maia sa ocitli pod paľbou, keď išli autom v údolí Jordánu na rodinnú dovolenku. Ozbrojenci na ženy podľa vyšetrovateľov strieľali z bezprostrednej blízkosti.

Izraelská verejnoprávna televízia Kan uviedla, že bolo nájdených 22 nábojníc. Armáda po páchateľoch začala pátranie. Otec a ostatní členovia rodiny išli v inom aute.

Obete pribúdajú

V pondelok bol izraelskými vojakmi v utečeneckom tábore neďaleko Jericha na Západnom brehu Jordánu zastrelený 15-ročný palestínsky chlapec Muhammad Balhán, oznámili palestínski predstavitelia.

Izraelská armáda uviedla, že jej jednotky v tom čase vykonávali v tábore operáciu s cieľom zatknúť ozbrojencov a že paľbu opätovali.

Od začiatku tohto roka izraelské sily zabili viac ako 90 Palestínčanov, vrátane radikálov aj civilistov, píše spravodajský web BBC. Za rovnaký čas bolo podľa neho pri útokoch zabitých 18 Izraelčanov, jeden Ukrajinec a jeden Talian, pričom s výnimkou jedného príslušníka bezpečnostných zložiek išlo o civilistov.

Útoky vykonali alebo sú pripisované palestínskym ozbrojencom, v jednom prípade za ním stál izraelský Arab.