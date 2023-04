Herci bez krytia aj publika. Štáty odhaľujú čoraz viac ruských ilegálov, skrytí žili aj desaťročia

Musia vedieť všetko o krajine, ktorú označia za vlasť. Naučia sa to v Rusku.

BRATISLAVA. Gerhard Daniel Campos Wittich v Brazílii podnikal. Muž s rakúskym pôvodom mal firmu na 3D tlač, pre miestnu vojenskú políciu napríklad vytlačil na objednávku sošku zeleného hada s fajkou a dvomi revolvermi.

Nebudil veľkú pozornosť, až kým v januári nevyrazil na cestu do Malajzie. Priateľke povedal, že ide z pracovných dôvodov, no do Malajzie nikdy nedorazil a prestal sa ozývať.

Partnerka spustila pátranie na sociálnych sieťach, oslovila brazílsku komunitu v Malajzii, žiadne stopy však nenašla. Správa o zmiznutom podnikateľovi nakoniec prišla z Grécka a bola pomerne šokujúca.

Campos Wittich totiž nebol Brazílčanom, ale ruským agentom, ktorého Moskva začiatkom roka stiahla do vlasti, lebo sa báli jeho odhalenia. Ešte pred vyslaním do Brazílie sa oženil so ženou, ktorá sa zas v Grécku vydávala za mexickú fotografku s pôvodom z tejto stredomorskej krajiny. Aj ona bola ruskou špiónkou.

Čoraz viac odhalení

Manželská dvojica sa síce občas stretávala, no v krajinách, kde pôsobili, mali obaja dlhodobých partnerov. „Z celej situácie je vystrašená a zničená bolesťou po náhlom prerušení vzťahu, ktorý bol v jej očiach dokonalý,“ cituje Guardian známeho priateľky Camposa Witticha.

Ten podľa neho hovoril po portugalsky s prízvukom, čo zdôvodňoval tým, že vyrastal vo Viedni. V skutočnosti sa však volal Šmyrev a portugalčinu sa naučil počas výcviku v Moskve.

Podobných odhalení bolo v ostatných mesiacoch niekoľko. V Brazílii napríklad zadržali Rusa, keď sa s falošným brazílskym pasom snažil dostať do štruktúr Medzinárodného trestného súdu, ktorý okrem iného vyšetruje aj ruské vojnové zločiny na Ukrajine a vydal zatykač na prezidenta Vladimira Putina.

Brazílsku stopu má aj prípad z Nórska, kde zadržali Rusa, ktorý pod brazílskou identitou roky študoval v Kanade, špecializoval sa na bezpečnostnú situáciu v arktickej oblasti.

V Slovinsku zas minulý rok v decembri zadržali Mariu Mayerovú a Ludwiga Gitscha, ktorí sa vydávali za argentínsky manželský pár. Medzi sebou aj s deťmi, ktoré majú šesť a desať rokov, hovoria po španielsky. Práve zadržanie dvojice mohlo vyvolať obavy z odhalenia ďalších agentov a ich stiahnutie do Moskvy.

Niekoľkoročný výcvik

Týchto agentov v spravodajskom prostredí označujú ako ilegálov. Od bežných špiónov sa odlišujú tým, že sa neschovávajú za diplomatické krytie.

Napriek tomu, že ich nasadzuje Rusko, preberajú na seba identitu občanov iného štátu. Vo všeobecnosti sa snažia nevzbudzovať pozornosť a pôsobia nenápadne.