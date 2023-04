Veľkú časť svojho života bojoval s HIV. Teraz už žije bez ochorenia

Liečba je riskantná.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.



V septembri 1988 lekár sanfranciskej nemocnice oznámil Paulovi Edmondsovi, že má HIV. Čo však bolo horšie, vírus už spustošil jeho imunitný systém a vyústil do naplno rozvinutého ochorenia AIDS. Edmonds mal vtedy 33 rokov. Keď videl, ako sa jeho priatelia s HIV vytrácali v priebehu zopár mesiacov, predpokladal, že on tiež zomrie do roka alebo dvoch. Možno skôr. „Cítil som, ako mi zovrelo srdce.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na rozdiel od väčšiny svojich priateľov s vírusom sa Edmonds dožil štyridsiatky, päťdesiatky a nakoniec aj šesťdesiatky. Potom sa mu stalo niečo nezvyčajné: v roku 2019 bol jedným z iba piatich ľudí na svete, ktorým úspešne transplantovali kmeňové bunky od darcu so vzácnou genetickou mutáciou. Vďaka tejto mutácii je telo odolné voči HIV.

V roku 2021 Edmonds prestal užívať lieky, bez ktorých nemohol žiť polovicu svojho života. Teraz ako 67-ročný žije v Kalifornii dlhodobo bez príznakov HIV a leukémie.

Medicína prešla dlhú cestu