Čína pri vojenskom cvičení simuluje útok na Taiwan a okolie

Čínska armáda počas nacvičuje aj útoky na zahraničné vojenské ciele.

TCHAJ-PEJ. Čínav druhý deň svojho vojenského cvičenia simulovala útoky na Taiwan a aj tentoraz vyslala do vzduchu svoje lietadlá. Nemenovaný zdroj agentúry Reuters uviedol, že Čína vo vodách pri juhozápadnom pobreží Taiwanu simuluje tiež útoky "na zahraničné vojenské ciele".

Čínska armáda začala v sobotu v okolí Taiwanu trojdňové vojenské manévre, ktoré majú podľa čínskej štátnej televízie za cieľ nacvičiť "úplné obkľúčenie" ostrova, na ktorý si Peking robí nárok.

Čína nacvičuje útok na Taiwan

Taiwanské ministerstvo obrany v nedeľu uviedlo, že jeho letectvo je v stave pohotovosti a Taiwan tiež monitoruje čínske raketové sily. Podľa čínskej štátnej televízie CCTV Čína simuluje "presné údery" na "kľúčové ciele na ostrove Taiwan a v okolitých vodách".

Zdroj oboznámený s bezpečnostnou situáciou v regióne agentúre Reuters povedal, že Čína simulovala letecké a námorné útoky na "zahraničné vojenské ciele" vo vodách pri juhozápadnom pobreží Taiwanu.

"Taiwan nie je ich jediným cieľom," uviedol zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, keďže nebol oprávnený komunikovať s médiami. "Je to veľmi provokatívne," dodal.

Asi 20 vojenských lodí, polovica z Taiwanu a polovica z Číny, podľa bezpečnostného zdroja Reuters plávala blízko strednej línie Taiwanského prielivu, ktorá už roky slúži ako neoficiálna bariéra medzi oboma stranami. Plavidlá sa však podľa zdroja nesprávali provokatívne.

Čínska lietadlová loď Šan-tung, ktorú Taiwan od minulého týždňa monitoruje, sa teraz nachádza viac ako 400 námorných míľ od juhovýchodného pobrežia Taiwanu, a je zapojená do cvičenia, uviedol zdroj.

Vojna by priniesla veľa utrpenia

Za posledných 24 hodín Taiwan zaregistroval v okolí ostrova 71 čínskych lietadiel a deväť lodí čínskeho vojenského námorníctva. Podľa Taiwanu manévre ohrozujú regionálnu stabilitu a bezpečnosť.

Peking uviedol, že pri manévroch, ktoré majú trvať až do pondelka, sú mobilizované torpédoborce, rýchle raketové člny, stíhačky, tankery a rušiče.

"Mám trochu obavy, klamal by som, keby som vám tvrdil opak," povedal v nedeľu agentúre AFP 73-ročný Donald Ho v parku v Taiwane. "Ak dôjde k vojne, obe strany budú veľa trpieť," dodal.

Tlačové agentúry dávajú čínske vojenské cvičenie do súvislosti so stretnutím taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen so šéfom americkej Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym, ktorá sa uskutočnila tento týždeň.

Čína považuje Taiwan za svoju provinciu a vyzýva ostatné štáty sveta, aby nerokovali s taiwanskými predstaviteľmi a nebudili tak zdanlivo, že uznávajú samostatnosť ostrova. Pred stretnutím Cchaj Jing-wen a McCarthyho pohrozil Peking bližšie nespresnenými odvetnými krokmi.