Sudca v USA v podstate zakázal predaj potratovej pilulky, vláda sa odvolá

AUSTIN. Americký federálny sudca v piatok vydal rozhodnutie, ktorým podľa agentúry Reuters v podstate zakazuje predaj široko používanej potratovej pilulky mifepristonu.

Sudca Matthew Kacsmaryk totiž pozastavil platnosť registrácie pilulky vydanej už pred 23 rokmi Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Ako rýchlo môže byť prístup k pilulke obmedzený, ale zatiaľ podľa agentúry AP nie je jasné.

Ministerstvo spravodlivosti totiž uviedlo, že sa voči nemu odvolá. Má na to sedem dní, počas ktorých verdikt sudcu nenadobudne účinnosť. Navyše iný federálny sudca v piatok vydal úplne opačné rozhodnutie.

Sudca pozastavil povolenie

Mifepristone je jedna z dvoch látok, ktorá sa v Spojených štátoch bežne používa na potraty. Ukončí tehotenstvo, a ďalšia látka misoprostol potom vyvolá potrat. Organizácie proti potratom sa ale obrátili na súd, aby zneplatnil licenciu FDA pre mifepristone. Úrad v roku 2000 konštatoval, že liek je bezpečný, aj keď môže mať zriedkavo vážne vedľajšie účinky.

Bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom menovaný sudca síce sťažovateľom, podľa ktorých nebola pilulka pred schválením dostatočne testovaná, nevyhovel úplne a rozhodnutie FDA úplne nezrušil.

Do konečného verdiktu v prípade však jeho platnosť pozastavil. "Kacsmarykovo rozhodnutie je predbežným opatrením, ktoré by v podstate zakázalo predaj mifepristonu, kým bude prebiehať prejednávaný prípad," konštatuje Reuters.

Podľa agentúry AP neexistuje precedens pre to, aby jediný sudca zrušil lekárske rozhodnutie FDA. Podľa serveru BBC News by rozhodnutie sudcu mohlo obmedziť prístup k pilulke pre milióny žien. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová uviedla, že krok ohrozuje práva žien v USA.

Krátko po rozhodnutí texaského sudcu naopak sudca v štáte Washington, Thomas O. Rice, ktorého do funkcie vymenoval Trumpov predchodca Barack Obama, nariadil úradom v 17 demokratmi vedených štátoch USA, aby nerobili žiadne zmeny, ktoré by obmedzili prístup k potratovej pilulke mifepristone.

Protichodné príkazy

Do zložitej právnej situácie sa tak dostal FDA. "FDA dostal jeden príkaz, ktorý hovorí, že nesmie nič robiť, a druhý, ktorý hovorí, že o sedem dní bude musieť zrušiť schválenie mifepristonu," povedal AP Glenn Cohen, právnik z Harvardovej univerzity.

Načasovanie protichodných rozhodnutí podľa AP ukazuje, o čo sa hrá necelý rok po tom, ako Najvyšší súd USA umožnil jednotlivým štátom, aby rozhodovali o tom, či budú potraty povolené, či zakázané. V 14 amerických štátoch sú odvtedy potraty zakázané či nedostupné, zatiaľ čo 16 štátov má osobitné zákony týkajúce sa potratových piluliek.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv podľa BBC mifepristone kontroloval štyri roky, kým ho schválil. Podľa údajov FDA v súvislosti s užívaním látky za viac ako 20 rokov zomrelo 26 žien, čo zodpovedá zhruba 0,65 úmrtiu na 100-tisíc potratov s použitím tejto pilulky. Pre porovnanie, v prípade bežného užívania aspirínu zomiera 15,3 zo 100-tisíc jeho užívateľov.

Doktori, ktorí kombináciu mifepristonu a misoprostolu predpisujú, už dopredu uviedli, že v prípade, že prvá z piluliek bude stiahnutá, budú predpisovať len tú druhú. Tento prístup je podľa AP o trochu menej účinný, ale často používaný v krajinách, kde je mifepristone zakázaný alebo nedostupný.

Biden rozhodnutie kritizuje

Americký prezident Joe Biden chce naďalej bojovať za ochranu práva žien na potrat a rozhodovanie o vlastnom zdraví. Uviedol to vo vyhlásení, v ktorom ako "bezprecedentný krok, ktorý ženám berie základné slobody," kritizuje rozhodnutie texaského sudcu, ktoré môže obmedziť prístup miliónov žien k potratovej pilulke.

"Jediný federálny sudca v Texase rozhodol, že liek na predpis, ktorý je k dispozícii už viac ako 22 rokov, je schválený (Úradom pre kontrolu potravín a liečiv) FDA a bezpečne a účinne ho užívajú milióny žien u nás i vo svete, by už nemal byť v Spojených štátoch schválený, "začína svoje vyjadrenie Biden.

Ak by rozhodnutie sudcu bolo potvrdené, mohol by sa podľa Bidena terčom "politických, ideologických útokov" stať prakticky akýkoľvek liek na predpis. "Žaloba a toto rozhodnutie je ďalším bezprecedentným krokom, ktorý ženám berie základné slobody a ohrozuje ich zdravie," pokračuje demokratický prezident, podľa ktorého je to ďalší veľký krok k celonárodnému zákazu potratov, o ktorý podľa neho usilujú republikáni.

"Moja administratíva bude bojovať proti tomuto verdiktu," ubezpečil a podotkol, že ministerstvo spravodlivosti už podalo odvolanie a bude požadovať okamžité pozastavenie vykonateľnosti rozhodnutia. "Viceprezidentka (Kamala) Harrisová a ja budeme aj naďalej na čele boja za ochranu práva ženy na potrat a za právo rozhodovať o svojom zdraví. To je náš záväzok. "

Jedinou cestou, ako zabrániť ľuďom, ktorí chcú ženy pripraviť o ich práva, je podľa Bidena zvoliť taký Kongres, ktorý schváli zákon obnovujúci precedens vyplývajúci z prípadu Roeová verzus Wade, čo bolo súdne rozhodnutie, ktorým Najvyšší súd USA v roku 1973 legalizoval umelé prerušenie tehotenstva. Vlani ho ten istý súd zrušil a rozhodovanie o legálnosti potratov nechal na jednotlivých amerických štátoch.