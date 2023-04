Ľudia v Európe konzumovali drogy už v dobe bronzovej, ukazuje výskum zo Španielska

Vedci dokázali prítomnosť troch omamných látok - atropínu, skopolamínu a efedrínu.

MADRID. Ľudia v dobe bronzovej dlhodobo a sústavne konzumovali drogy. K tomuto záveru došla skupina španielskych vedcov, ktorá analyzovala zvyšky vlasov z pohrebiska na ostrove Menorka, píše denník El País.

Podľa výskumníkov, ktorých prácu zverejnila revue Scientific Reports, ide o prvý priamy dôkaz užívania drog v Európe v takom dávnom čase.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prvý priamy dôkaz

Pohrebisko v lokalite ES Càrritx s pozostatkami zhruba 210 ľudí našli náhodou speleológovia v roku 1995. V jaskyniach na Menorke potom archeológovia objavili tiež vázy, kde zostali zachované zvyšky vlasov zhruba desiatky ľudí. Do váz boli zrejme uložené počas pohrebného rituálu na konci doby bronzovej.

Dnešné technológie umožnili vedcom z univerzít v Barcelone a Valladolide podrobiť nájdené vlasy testom, ktoré odhaľujú užívanie drog. Skúšky dokázali prítomnosť troch omamných látok - atropínu, skopolamínu a efedrínu. Atropín a skopolamín patria do kategórie alkaloidov, ktorých konzumácia môže spôsobovať napríklad halucinácie.

"Koncentrácia (drog), ktoré sme našli po celej dĺžke vlasov, ukazuje, že išlo o dlhodobé a sústavné užívanie," uviedla bádateľka Elisa Guerraová z univerzity vo Valladolide.

Vedci podľa Guerraovej mali zatiaľ iba nepriame dôkazy o konzumácii psychotropných látok v dobe bronzovej v Európe. Išlo napríklad o zvyšky týchto látok v nádobách. "Je to prvý priamy dôkaz nájdený na ľuďoch v Európe," dodala.

Komu vlasy patrili

Vedci sa tiež snažili pochopiť, komu vlasy patrili. Len pri malej časti z 210 pochovaných ľudí boli uchované po smrti aj vlasy. To by napovedalo, že išlo o špecifickú skupinu.

Podľa vedcov nič nenasvedčuje tomu, že v čase, keď bolo pohrebisko aktívne, by sa spoločnosť delila do tried či majetkových vrstiev. Nálezy niektorých artefaktov, napríklad sošiek so zvieracou i ľudskou podobou, nasvedčujú tomu, že v týchto spoločnostiach existovali špecialisti na náboženské rituály. Podľa autorov štúdie tak vlasy patrili pravdepodobne šamanom, ktorí sa vyznali v manipulácii s látkami, ktoré môžu byť aj prudko jedovaté.

"Boli to osoby, ktoré sa venovali liečiteľstvu, starali sa o neduhy tela aj duše," povedal archeológ z univerzity v Barcelone Jordi Tresserras.

Experti poukazujú na to, že nálezy dôkazov o užívaní drog v dávnych časoch v Európe sú relatívne zriedkavé. Naopak, dobre zdokumentovaná je konzumácia omamných látok u niektorých predkolumbovských civilizácií, napríklad u Aztékov.