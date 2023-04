Za snahu kúpiť si moje mlčanie by Trump do väzenia ísť nemal, hovorí Stormy Daniels

Exprezident by podľa nej mal ísť do väzenia za iné zločiny.

WASHINGTON. Bývalý prezident Spojených štátov Donald Trump by nemal ísť do väzenia, ale mal by byť pohnaný k zodpovednosti za svoje činy. Povedala to pornoherečka Stormy Daniels, ktorá priamo zapletená do obžaloby proti Trumpovi. Tá sa týka platieb pre jeho údajné milenky pred prezidentskými voľbami v roku 2016.

"Nemyslím si, že jeho zločiny proti mne sú hodné uväznenia. Mám pocit, že ostatné veci, ktoré urobil, ak bude uznaný vinným, rozhodne sú," povedala hviezda filmov pre dospelých britskému moderátorovi Piersovi Morganovi v jeden a polhodinovom interview.

Kráľ bol zosadený z trónu

Keď sa Morgan štyridsaťštyriročnej pornoherečky spýtal, aké to bolo, keď sa Trump objavil na súde, povedala, že bola šokovaná.

"Myslela som, že mu to prejde, že sa nebude zodpovedať. Kráľ bol zosadený z trónu, už nie je nedotknuteľný," uviedla pornoherečka, ktorej pravé meno je Stephanie Cliffordová.

"Nikto by nemal byť nedotknuteľný. Nezáleží na tom, čo máte v popise práce, aj keď ste prezident, mali by ste byť zodpovedný za svoje činy," dodala.

Pornoherečka, ktorá minulý týždeň odložila rozhovor s odvolaním sa na "bezpečnostné obavy", povedala, že sa jej ľudia pravidelne vyhrážajú. Morganovi prezradila, že jedna z desiatich správ, ktoré dostane, je hrozba smrťou, a že sú čoraz násilnejšie.

"Je to ako samovražedný atentátnik. V hĺbke duše majú pocit, že robia správnu vec," prirovnala pornoherečka.

Ak bude predvolaná na výpoveď, bude sa na to napriek tomu tešiť, vyhlásila. "Myslím si, že keď ma predvolajú a postavia pred súd, legitimizuje to môj príbeh a to, kto som. A ak to neurobia, skoro to vyzerá, akoby ma skrývali," dodala.

Americký exprezident Donald Trump pri odchode na súd. (zdroj: TASR/AP)

Obvinenie Donalda Trumpa

Manhattanská prokuratúra tvrdí, že exprezident pred voľbami z roku 2016 nariadil platby trom ľuďom v snahe umlčať ich tvrdenia o jeho nemanželských pomeroch.

Pornoherečka Stormy Daniels a modelka Karen McDougalová dostali od Trumpových spojencov tesne pred prezidentskými voľbami celkovo 280-tisíc dolárov. Tretia platba vo výške 30-tisíc dolárov bola pre vrátnika z Trump Tower, ktorý tvrdil, že Trump má nemanželské dieťa. Republikánsky exprezident pritom čelí podozreniu, že platby sám financoval, pričom transakcie zamaskoval ako "právne výdavky".

Trumpovo obvinenie je prvým prípadom, keď bol súčasný alebo bývalý prezident USA obvinený z trestnej činnosti. Trump, ktorý je hlavným favoritom v boji o republikánsku nomináciu do prezidentských volieb v roku 2024, vinu odmieta, a svoje stíhanie označuje za "hon na čarodejnice".

Prípad je na začiatku pojednávania, ďalšie vypočutie je naplánované až na 4. decembra. Súd by mohol začať v januári budúceho roka, teda už v čase, keď by Trump mohol oficiálne odštartovať prezidentskú kampaň.