Čína má podľa WHO viac informácií, ktoré by mohli objasniť pôvod koronavírusu

Príčinu či pôvod vírusu SARS-CoV-2 sa podarí zistiť len vtedy, keď Čína poskytne chýbajúce dáta.

ŽENEVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si je istá, že Čína má oveľa viac informácií, ktoré by mohli pomôcť určiť pôvod nového koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Uviedol to šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý zároveň vyzval Peking, aby sa okamžite podelil so všetkými relevantnými informáciami.

"Bez úplného prístupu k informáciám, ktoré má Čína, sú na stole všetky možné hypotézy," vyhlásil Ghebreyesus na tlačovej konferencii v v Ženeve. Práve preto žiada Peking, aby v tejto oblasti spolupracoval.

Zároveň zdôraznil, že zistiť príčinu či pôvod vírusu SARS-CoV-2 sa podarí len vtedy, keď Čína poskytne chýbajúce dáta.

Ghebreyesus na začiatku marca vyzval všetky krajiny, aby sa podelili o informácie, ktoré majú o pôvode ochorenia COVID-19.

Urobil tak po tom, ako americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) naznačil, že koronavírus unikol z laboratória v čínskom Wu-chane.

Koncom marca sa však podľa AFP objavili nové dôkazy, ktoré odhalili, že niektoré vzorky pozitívne na covid odobraté na trhu vo Wu-chane obsahovali aj gény psíka medvedíkovitého. Tieto zvieratá sú schopné prenášať vírusy podobné SARS-CoV-2.

Vedci však zatiaľ nedokážu s určitosťou potvrdiť, že ochorenie je zvieracieho pôvodu.

Agentúra AFP pripomína, že riaditeľ FBI Christopher Wray pre americkú televíziu Fox News povedal, že "FBI už nejaký čas usudzuje, že za vznikom pandémie je s najväčšou pravdepodobnosťou možný incident v laboratóriu vo Wu-chane"

Práve v tomto čínskom meste sa v roku 2019 koronavírus prvýkrát vyskytol.

Peking tieto tvrdenia poprel, pričom hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, že pátranie po pôvode koronavírusu by malo byť vedeckou záležitosťou a nemalo by sa "politizovať".