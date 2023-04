Amerikanista: Na Trumpa to skúšajú ako na Al Caponeho, voľby nevyhrá

Rozhovor s amerikanistom Benešom.

Donaldovi Trumpovi obžaloba pomohla v preferenciách aj pri zbieraní príspevkov na kampaň, ale na návrat do Bieleho domu to zrejme stačiť nebude, povedal v podcaste denníka SME Dobré ráno amerikanista z Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity JAN BENEŠ.

Obvinenie z nelegálnych platieb pornoherečke prirovnáva k snahe dostať za mreže Al Caponeho. Aj pri ňom vyšetrovatelia vedeli o vážnejších zločinoch, no dokízať sa im podarilo len daňové úniky. Trump sa teraz môže stať do pozície mučeníka, pripomína Beneš.

V New Yorku prvýkrát pred obžalovali amerického exprezidenta. Sme svedkami historického momentu?

Svedkami historického momentu sme v tom kontexte, že vlastne okrem jednej pokuty za rýchlosť v 70. rokoch 19. storočia doteraz nikdy nebol úradujúci alebo bývalý prezident obvinený, obžalovaný a postavený pred súd pre kriminálnu činnosť.

Je to skutočne prelomový moment v americkom politickom a spoločenskom štýle.

V utorok si Donald Trump vypočul 34 bodov obžaloby a špekulovalo sa či pôjde do väzby. Nakoniec nešiel a vraj mu nevyhotovili ani tzv. mugshot, teda väzenskú fotografiu.

Určite mu vzali odtlačky prstov. Osobne som nebol schopný zistiť prečo presne nevznikla žiadna fotografia, možno práve pre tú medializáciu, neviem. Faktom však je, že Donald Trump to všetko aj tak využil vo svoj prospech a jeho tím a ľudia okolo neho okamžite začali na webových stránkach predávať tričko s Trumpovým portrétom, pri ktorom je číslo akože obžalovaného človeka.

Predávajú ho za 47 dolárov, pretože ak by vo voľbách roku 2024 zvíťazil, stal by sa 47. prezidentom. Takže fotografiu síce nemáme, ale to neznamená, že bývalý prezident hneď nespeňažil situáciu.

Trump už pár dní pred súdom zverejnil presný harmonogram, kde sa bude v týchto dňoch nachádzať, kedy sa presunie a kam. Pred dvomi týždňami oznamoval na sociálnych sieťach, že ho idú zatknúť. To sa nakoniec nepotvrdilo. Teraz sa, ešte pred utorkovým pojednávaním, nevedel dočkať, kedy mu nasadia putá. Tie mu nakoniec nenasadili. Zdá sa, že si proces užíva.

Skôr by som povedal, že sa tak ako vždy snaží kontrolovať celý príbeh a byť o krok vpred.

Už len tým, že pred dvomi týždňami zverejnil informáciu, že by mal byť obžalovaný a predvedený pred súd – aj keď vôbec nebolo známe, kedy to bude – sa všetko začalo točiť okolo neho, novinári ho museli oslovovať, museli to riešiť. Získal pred súpermi v budúcoročných primárkach náskok.

Na akých dôkazov stojí obžaloba?