Francúzi by mali prezidentku. Le Penová by teraz porazila Macrona

Popularita prezidenta Macrona klesá.

PARÍŽ. Ak by sa prezidentské voľby vo Francúzsku konali dnes, líderka krajnej pravice Marine Le Penová by v nich porazila súčasnú hlavu štátu, centristu Emmanuela Macrona. Viedla by v prvom kole a v druhom by získala 55 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Elabe pre stanicu BFM TV.

Vlani v apríli Macron v druhom kole porazil Le Penovú so ziskom 58,5 percenta, mandát francúzskeho prezidenta je päťročný.

Popularita prezidenta klesá

Macron a francúzska vláda premiérky Élisabeth Borneovej čoraz viac strácajú na popularite. Zásadnú vinu na tom nesie ich snaha presadiť dôchodkovú reformu, s ktorou však podľa prieskumov značná časť verejnosti nesúhlasí.

Napätie v spoločnosti ešte vystupňovalo použitie ústavného článku 49.3, na základe ktorého vláda reformu presadila silou, bez hlasovania v dolnej komore parlamentu.

Od polovice januára sa tisíce Francúzov vydávajú do ulíc protestovať, ďalšie kolo štrajkov a demonštrácií je ohlásené na štvrtok.

Francúzi by mali prezidentku

V prvom kole volieb by podľa prieskumu teraz vyhrala Le Penová s 31 percentami hlasov, Macron by získal 23 percent. Vlani pritom prvé kolo ovládol Macron s takmer 28 percentami a jeho súperka mala 23 percent hlasov.

Na treťom mieste bol vlani a bol by aj dnes kandidát ľavice Jean-Luc Mélenchon, ktorý by teraz získal zhruba o štyri percentuálne body menej.

Le Penová by získala viac hlasov ako vlani medzi dôchodcami a u ľudí žijúcich na predmestí veľkých miest, pri ktorých tradične nie je príliš obľúbená.

Macrona by tento rok volilo len sedem z desiatich jeho minuloročných podporovateľov; dvaja by nešli k voľbám vôbec a jeden by dal hlas Le Penovej, uvádza prieskum, ktorý spoločnosť Elabe uskutočnila od 3. do 5. apríla. Zodpovedalo v ňom 1800 respondentov z celého Francúzska.