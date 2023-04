Maďarská analytička: Budúce vlády len ťažko prelomia neformálnu moc Orbánovho režimu

Európa mala konať skôr.

Hoci Viktor Orbán a Robert Fico sú na jednej vlne, Slovensko ako člen eurozóny aj po voľbách bude uplatňovať iné stratégie ako Maďarsko, hovorí pre SME maďarská politologička a sociologička EDIT ZGUT-PRZYBYLSKA.

Orbán sa drží pri moci nielen vďaka unesenému štátu a propagande, ktorá jeho voličom vytvára vlastnú realitu. Podporu má aj vďaka politickej kultúre cynizmu.

Ľudia, ktorí profitujú z toho, že sú režimu lojálni, Orbána podporujú napriek tomu, že vidia ako demokracia v ich krajine upadá, hovorí analytička. Ak by sa aj k moci dostala opozícia, pre novú vládu bude nesmierne ťažké prelomiť neformálnu moc Orbánovho režimu.

Povedali ste, že Maďarsko je dnes laboratóriom úpadku demokracie a korupcie. Podľa rebríčka Transparency International je vo vnímaní korupcie na tom najhoršie spomedzi krajín EÚ. Vzbudzuje toto u obyvateľstva obavy?

Maďarská spoločnosť si korupciu uvedomuje, ale to sa nepremieta do dlhotrvajúcich masových protivládnych demonštrácií v uliciach. Maďari sa radi sťažujú na korupciu, na sociálnu nespravodlivosť – ale protestom rýchlo dochádza para. Vnímajú ich totiž ako neúčinné: viac ako 70 percent ľudí v krajine verí, že v maďarskom politickom systéme môžu ľudia ovplyvňovať politiku len „veľmi zriedka alebo nikdy“. Občianska angažovanosť je nízka, viac ako polovica respondentov by napríklad nikdy nepodpísala petíciu.

Za Orbánovu vládu hlasovali naposledy asi 3 milióny ľudí. Maďarská spoločnosť funguje v hodnotovej štruktúre podobnej pravoslávnej alebo východnej politickej kultúre, ktorá korupciu relativizuje. Ľudia vidia, že vláda je skorumpovaná, ale veria, že každý musí obchádzať pravidlá ak chce zbohatnúť. Vzdelaných ľudí vo veľkých mestách korupcia poburuje, na vidieku by ste nenašli ľudí, ktorí by sa proti nej postavili.

Edit Zgut-Przybylska maďarská politologička a sociologička na Inštitúte filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied

hosťujúca členka Demokratického inštitútu Stredoeurópskej univerzity. Vo výskume sa zameriava na neformálnu moc a populizmus v kontexte úpadku demokracie v Poľsku a Maďarsku

podpredsedníčka Amnesty International Maďarsko

Ďalším faktorom je populistické prerozdeľovanie výhod pre kresťanské, manželské, heterosexuálne páry s deťmi. Čím viac detí, tým lepšie. Ak ste v tejto skupine, máte finančnú podporu vlády, pretože patríte medzi „dobrých ľudí“ v extrémne polarizovanej spoločnosti. Jednorodičov, homosexuálne alebo nezosobášené páry, bezdetných ľudí a ďalšie skupiny systém prerozdeľovania diskriminuje. Časť podporovateľov Fideszu môže mať pocit, že vláda je síce skorumpovaná, ale „aspoň plnia čo sľúbili“. A plniť sľuby dokázali dvanásť rokov práve vďaka obrovským sumám z európskych fondov.

Ľuďom záleží práve na tom. Dostaneme lacnú pôžičku, ak budeme mať deti? Dostaneme daňové úľavy? Dostaneme lacný plyn? Zabezpečí vláda, aby nás vojna vážne nezasiahla? Toto sa prelína s ohromnou štátnou propagandou. Orbánovo hlavné posolstvo v kampani bolo, že opozícia sa chystá zabiť vaše deti, poslať všetkých na front na Ukrajine. Šírenie strachu v kampani zafungovalo.

Podobné tvrdenia sme počuli aj v českých prezidentských voľbách. Ako to, že tam nezabrali?