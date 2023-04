Fínsko vstupuje do NATO. Ako môže aliancii pomôcť proti Rusku?

Fínsko bude 31. členom.

HELSINKI, BRATISLAVA. Ak všetko pôjde dobre, Fínsko oslávi Veľkú noc už ako nový člen NATO, napísal na twitteri minulú sobotu minister obrany Antti Kaikkonen. Dnes popoludní, päť dní pred Veľkou nocou, pred bruselskou centrálou Severoatlantickej aliancie vztýčia fínsku vlajku.

Fínsko sa tak stáva 31. členom najväčšej obrannej organizácie na svete. „Je to najrýchlejší vstup nového člena v histórii NATO,“ povedal šéf aliancie Jens Stoltenberg. Celý prístupový proces netrval ani rok. Rusko tak napadnutím Ukrajiny dosiahlo pravý opak toho, čo chcelo: Kremeľ tvrdil, že chce odtlačiť NATO preč od svojich hraníc, po vstupe Fínska je však spoločná hranica medzi Ruskom a štátmi aliancie dvakrát taká dlhá ako doteraz.

Po februárovej ruskej invázii na Ukrajinu podpora vstupu do NATO medzi Fínmi výrazne stúpla. Fínska vláda sa aj preto vlani v máji požiadaním o vstup rozhodla ukončiť dlhoročnú éru neutrality. Fínsko tak má tak od utorka silných spojencov, ktorí podľa zakladajúcich zmlúv útok na každého svojho člena považujú za útok na celú alianciu. NATO sa zasa vstupom Fínska, ktoré ako neutrálny štát výdatne investovalo do obrany, posilní vo viacerých kľúčových oblastiach.

Fínsko o vstup do aliancie požiadalo spoločne so susedným Švédskom, to si však ešte pre výhrady tureckej vlády bude musieť na vstup počkať. Nového člena totiž musia schváliť všetky členské štáty NATO.