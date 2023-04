Neplodnosť nerobí rozdiely. Postihuje každého šiesteho človeka na svete

Prevencia, diagnostika a liečba neplodnosti je stále nedostatočne financovaná a sprevádza ju aj stigma.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

ŽENEVA. Neplodnosť postihuje každého šiesteho človeka na svete, vyplýva zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). S neplodnosťou má skúsenosť 17,8 percenta dospelej populácie v krajinách s vysokým príjmom a 16,5 percenta dospelých ľudí v krajinách so stredne vysokým a nízkym príjmom.

Podľa generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa to potvrdzuje, že neplodnosť nerobí rozdiely.

"Samotný podiel postihnutých ľudí poukazuje na potrebu rozšíriť starostlivosť o plodnosť a zaistiť, že táto záležitosť sa už viac nebude v zdravotníckych výskumoch a stratégiách odsúvať na vedľajšiu koľaj," uviedol Tedros.

Dodal, že cieľom je zabezpečiť dostupné bezpečné, účinné a finančné dostupné spôsoby dosiahnutia rodičovstva pre osoby, ktoré sa o to usilujú.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok O dieťa sa snažili trinásť rokov. Otázky o tom, či deti nechcú, keď ich nemajú, boli bežné Čítajte

WHO definuje neplodnosť ako ochorenie reprodukčného systému muža alebo ženy, ktoré je vymedzené neschopnosťou otehotnieť po 12 a viac mesiacoch nechráneného pohlavného styku. "Môže to človeka značne vyviesť z rovnováhy, vyvolať stigmu a finančné ťažkosti a ovplyvniť mentálne a psychosociálne zdravie človeka," uvádza WHO.

Prevencia, diagnostika a liečba neplodnosti je stále nedostatočne financovaná a z dôvodu vysokých finančných nárokov nedostupná. Jej prístupnosť pritom obmedzuje aj sociálna stigma.