Hviezda európskej ľavice končí. Marinová dostala Fínov do NATO, voličom to nestačilo

Vo Fínsku môže vládnuť aj krajná pravica.

HELSINKI, BRATISLAVA. Prehra fínskej premiérky Sanny Marinovej pravdepodobne prekvapila len v zahraničí, kde ju vnímajú ako hviezdu európskej ľavice.

Voliči doma to však vidia inak. Marinovej sociálni demokrati sa v nedeľných parlamentných voľbách prepadli až na tretie miesto. Ich líderka si teda s najväčšou pravdepodobnosťou premiérsku funkciu nezopakuje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vo svete je známa ako progresívna líderka, ktorá sa ostro vyhranila proti ruskej agresii na Ukrajine a iniciovala vstup svojej krajiny do NATO. To jej kvitujú aj tamojší voliči, na obhájenie mandátu jej to však nestačilo. Fíni sa totiž vo voľbách vyslovili proti jej štedrej hospodárskej politike.

Víťaz volieb Petteri Orpo teraz stojí pred výzvou zostaviť vládu a naplniť sľub o zastavení rastu verejného dlhu. Pomôcť by mu v tom mohla krajná pravica, ktorá vo voľbách slávi historický úspech.

„To, že ste mimo Fínska najpopulárnejšou fínskou premiérkou, vám ešte nepomôže vyhrať voľby doma,“ napísal na margo jej prehry novinár Financial Times Henry Foy.

Kto bude novým premiérom?

Víťazom volieb sa s 20,8 percenta hlasov stala Národná koaličná strana na čele s Petterim Orpom. Ideologicky ide o stredopravicovú stranu, ktorá je v hospodárení konzervatívna. Práve to voličov najviac oslovilo.