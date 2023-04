Uplácanie mileniek? Trump nebol prvým americkým prezidentom, ktorý sa snažil utajiť svoje aféry

Prípad spred storočia bol komplikovanejší.

Donald Trump nie je jediným kandidátom, ktorý sa stal prezidentom napriek obvineniam, že svojej bývalej milenke zaplatil za to, aby o ich vzťahu mlčala.

V roku 1921 sa prezidentom Spojených štátov stal Warren G. Harding po tom, ako za utajenie aféry zaplatil nie jednej žene, ale hneď dvom.



Hardingova situácia však bola oveľa komplikovanejšia ako Trumpova údajná aféra s pornoherečkou Stormy Danielsovou roky predtým, než sa uchádzal o post prezidenta. Trump aktuálne čelí obžalobe, ktorá súvisí s platbou Danielsovej za to, aby o ich afére mlčala.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jednou z Hardingových mileniek bola žena, ktorú počas prvej svetovej vojny sledovali pre podozrenie z nemeckej špionáže. Ďalšia, oveľa mladšia žena zase porodila Hardingovo dieťa v roku 1919, keď bol senátorom v štáte Ohio.



Harding obom zaplatil za to, aby o ňom nehovorili. Tieto platby zrejme neporušovali vtedajšie zákony o financovaní kampane. Je však pravdepodobné, že ak by sa informácie o kandidátových utajovaných vzťahoch dostali na verejnosť, v lete 1920 by nezískal republikánsku nomináciu na prezidenta a podobné odhalenia by jeho kariéra počas jesennej kampane neprežila. Svoje aféry preto potreboval utajiť za každú cenu.

Vášnivá aféra na deväťsto stranách

Hardingovou prvou milenkou bola jeho suseda Carrie Phillipsová. Ich vzťah trval 15 rokov.

Related article

Related article V utorok ma zatknú, napísal Trump. Pôjde do väzenia za platbu pornoherečke? (otázky a odpovede) Čítajte

Začalo sa to v roku 1905 v meste Marion v štáte Ohio, keď bol Harding redaktorom miestnych novín Marion Star a Carrie bola vydatá za jeho priateľa Jima Phillipsa, ktorý prevádzkoval obchod s potravinami. Harding vo vzťahu s Phillipsovou pokračoval aj v čase, keď už viedol kampaň do Senátu, a aj po zvolení. Ako prezidentský kandidát ešte písal svojej Carrie milostné listy, dlhé odkazy plné citu, erotickej túžby a niekedy aj zúfalstva.

Po piatich rokoch vzťahu si začala jeho milenka listy od budúceho prezidenta odkladať. Niektoré z nich mali až 40 strán, niektoré boli napísané na papieroch s hlavičkou Senátu. Deväťstostranová zbierka Carrie Phillipsovej odkrýva ich vášnivú aféru, ale sleduje aj búrlivé a tragické udalosti, keď európske mocnosti smerovali k vojne.