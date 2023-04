Vedci našli ryby v rekordnej hĺbke, ide o najhlbšiu rybiu populáciu na planéte

Ryby našli v mori pri juhu Japonska.

CANBERRA. Vedecký tím z Austrálie a Japonska natočil a chytil ryby v rekordnej hĺbke viac ako osem kilometrov pod morskou hladinou, uviedla agentúra Reuters.

Desaťročia výskumu

Expedícia, ktorá je súčasťou desaťročného výskumu najhlbšej populácie rýb na planéte, strávila na mori pri juhu Japonska dva mesiace a morské dno skúmala pomocou diaľkovo ovládaných kamier.

Tie zachytili druh ryby z čeľade terčovkovitých plávajúcich v hĺbke 8 336 metrov v Boninskej priekope.

"Japonské priekopy boli neuveriteľným miestom na skúmanie, sú tak bohaté na život, dokonca až na samom dne," uviedol vedúci expedície Alan Jamieson zo Západoaustrálskej univerzity, ktorá na výskume spolupracovala s Tokijskou univerzitou morskej vedy a technológie.

Jamieson potvrdil, že tím odchytil dve ryby druhu Pseudoliparis belyaevi do pascí nastražených v hĺbke 8 022 metrov v Japonskej priekope. Ide o prvé ryby odchytené viac ako osem kilometrov pod morskou hladinou.

Hlboké more tvorí väčšinu Zeme

Kamery spustené z výskumného plavidla typu DSSV Pressure Drop potom v Boninskej priekope zaznamenali bližšie nespresnený druh ryby z čeľade terčovkovitých plávajúcej o ďalších viac ako 300 metrov hlbšie.

"Neoceňujeme skutočnosť, že to (hlboké more) je v podstate väčšina planéty Zem a že by sa mali vynaložiť prostriedky na jeho pochopenie a na to, aby sme zistili, ako ho ovplyvňujeme a ako funguje," dodal Jamieson.