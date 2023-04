Na jadrovú vojnu, Rusko a Čínu Amerika zabudne. Pred súd mieri Donald Trump

V New Yorku čakajú viaceré demonštrácie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

NEW YORK, BRATISLAVA. Nikto sa nechce ocitnúť pred súdom ako obžalovaný, ale Donald Trump sa v istom zmysle nachádza práve tam, kde to miluje. „V strede cirkusu, a všetky svetlá mieria len na neho,“ píše korešpondent New York Times z Bieleho domu Peter Baker.

Bývalý prezident sa vrátil do centra pozornosti po tom, ako porota v New Yorku vo štvrtok vyhovela žiadosti miestneho prokurátora Alvina Bragga obžalovať Trumpa v súvislosti s platbami pornoherečke Stormy Danielsovej, aby mlčala o ich údajnej afére. Trump vinu odmieta, no situáciu naplno využíva a dúfa, že mu to na budúci rok pomôže v jeho snahe vrátiť sa do Bieleho domu. Niektorí pozorovatelia sa tak obávajú, že Trumpov proces môže odvrátiť pozornosť americkej verejnosti od dôležitých tém, ako je napríklad napätie vo vzťahoch s Čínou.

Mnohí advokáti by svojim klientom odporučili, aby sa stiahli z centra pozornosti, Trump však súdne pojednávanie berie de facto ako súčasť kampane. Už vopred začal útočiť na sudcu aj na prokurátora, v prieskumoch si zvýšil náskok pred možnými súpermi v primárkach a za prvých 24 hodín od obvinenia vyzbieral od darcov štyri milióny dolárov na kampaň.

Predtým, ako má prísť do New Yorku, aby ho oficiálne zadržali, rozoslal Trump médiám svoj presný program na najbližšie dni.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Obžalovali Trumpa. Pred súd chce ísť dobrovoľne, no v putách Čítajte

S putami či bez?

A tak sa verejnosť dozvedela, že exprezident priletí do New Yorku zo svojho floridského komplexu Mar-a-Lago v pondelok a prespí v Trump Tower na Manhattane. Pred súd sa postaví poobede, aby si oficiálne vypočul viac ako tridsať bodov obžaloby. Následne sa vráti na Floridu, kde sa postaví pred médiá.