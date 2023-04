Parížania si v referende odhlasovali zákaz zdieľaných elektrických kolobežiek

Verejnosti vadí rýchla a bezohľadná jazda.

PARÍŽ. Parížania si v referende odhlasovali zákaz premávky zdieľaných elektrických kolobežiek v uliciach svojho mesta.

Proti tomuto dopravnému prostriedku sa postavilo takmer 90 percent hlasujúcich, informovala podľa agentúry AFP parížska radnica.

Hlasovanie nie je právne záväzné, socialistická starostka Anne Hidalgová, ktorá sama zákaz elektrokolobežiek presadzovala, však sľúbila, že bude vôľu väčšiny obyvateľov mesta rešpektovať. Hlasovať je možné do 19.00 h, výsledky budú známe asi tri hodiny po tom, píše agentúra AFP.

Parížska radnica mala do konca marca zmluvu s tromi prevádzkovateľmi zdieľaných kolobežiek. Každá zo spoločností Lime, Tier a Dott mala právo ponúkať až päťtisíc kolobežiek. Táto služba vo Francúzsku fungovala od roku 2018.

Zákaz by sa týkal len zdieľaných kolobežiek, a nie tých súkromných. Hlasovať môže takmer 1,4 milióna registrovaných voličov. K dispozícii im je 200 volebných miestností, čo je asi štvrtina oproti bežným voľbám, píše BFM TV.

O referende mnohí nevedia

Denník Le Monde upozornil na výsledky prieskumu agentúry Harris Interactive, podľa ktorého vie o konaní referenda len zhruba tretina voličov do 24 rokov, zatiaľ čo u ľudí nad 50 rokov sú to tri štvrtiny a u seniorov nad 65 rokov dokonca 90 percent.

Verejnosti najčastejšie vadí, že kolobežky sa váľajú kade-tade v uliciach, ľudia na nich jazdia aj po chodníkoch a jazdia rýchlo a bezohľadne. Navyše, dopravný prostriedok údajne nie je tak šetrný k životnému prostrediu, ako sa dúfalo.

"Je to anarchia. Používatelia nerešpektujú pravidlá cestnej premávky, často jazdia vo dvojici a veľmi rýchlo," povedal AFP Emmanuel Gabriot. Jeho priateľ Sébastien Righi mu však oponoval, že "treba myslieť na mladých a nebrániť im v ekologickej preprave".

Stylistka Servane Gaxotteová, ktorá má 57 rokov a elektrokolobežky používa, odmieta pohľad, že je to len dopravný prostriedok pre mladých. Je to podľa nej praktickejšie ako bicykel a na vlastnú elektrokolobežku by doma nemala miesto.

Kolobežky dostali poznávacie značky

Obľubu si kolobežky získali v čase pandémie, kedy predstavovali možnosť individuálnej prepravy. Oceňované sú aj v čase štrajkov alebo dopravných uzáver.

Zabrániť možnému zákazu sa zo všetkých síl a do poslednej chvíle snažili prevádzkovatelia. Už skôr v snahe o účinnú spoluprácu s úradmi všetky kolobežky označili poznávacou značkou, aby bolo možné stíhať konkrétne páchateľa priestupkov.

Posilnili aj hliadky, ktoré dohliadajú na umiestnenie kolobežiek v uliciach. V deň hlasovania zvolili marketingový prístup - ponúkli všetkým jednu jazdu zadarmo a taktiež spolupracovali aj s influencermi na sociálnych sieťach.

Riaditeľ firmy Dott Nicolas Gorse v mene všetkých troch operátorov varoval pred ekonomickými dopadmi prípadného zákazu. Dott má v Paríži 800 zamestnancov, elektrokolobežky predstavujú 15 percent obratu firmy.

Priznáva, že s kolobežkami sú spojené priestupky a nebezpečné konanie, ale na vine sú podľa neho používatelia, nie stroje. Riešením je preto podľa Gorsea osveta a sankcie.